Etterlengtet Chelsea-opptur: Første seier siden mars

(Bournemouth - Chelsea 1–3), (Tottenham - Crystal Palace 1–0) Det lå lenge an til å bli nok en kamp uten seier for Chelsea, men like før slutt våknet gjestene.

06.05.2023 17:54

Først sørget midtstopper Benoît Badiashile for 2–1-ledelse ni minutter før fulltid med et hodestøt. Deretter satte João Félix spikeren i kista kun fire minutter senere etter et godt angrep:

Conor Gallagher headet gjestene i ledelsen etter bare ni minutter, men det var vertene som sto for omgangens høydepunkt.

Matías Vina fikk drømmetreff like før halvspilt første omgang og utlignet for Bournemouth med en kunstscoring i krysset:

Dette var Chelseas første seier siden 11. mars. Da ble Leiester også slått 3–1.

Chelsea startet sesongen med Thomas Tuchel som trener, men sparket tyskeren etter seks serierunder i Premier League. Graham Potter kom inn som erstatter fra Brighton, men engelskmannen ble ingen redningsmann.

2. april ble også Potter sparket før Frank Lampard tok over som midlertidig manager ut inneværende sesong. Med Lampard i førersetet har laget kun tatt tre poeng på seks kamper.

Før seieren mot Bournemouth sto Lampard med ti strake tap som trener i Premier League.

Fakta Chelsea-managere siden 2000: 2023: Frank Lampard 2022-2023: Graham Potter 2021-2022: Thomas Tuchel 2019-2021: Frank Lampard 2018-2019: Maurizio Sarri 2016-2018: Antonio Conte 2015-2016: Guus Hiddink 2013-2015: José Mourinho 2012-2013: Rafa Benitez 2012: Roberto Di Matteo 2011-2012: André Villas-Boas 2009-2011: Carlo Ancelotti 2009: Guus Hiddink 2008-2009: Luiz Felipe Scolari 2007-2008: Avram Grant 2004-2007: José Mourinho 2000-2004: Claudio Ranieri Vis mer

Chelseas byrival Tottenham slo Crystal Palace 1–0 etter et hodestøt av Harry Kane:

Tottenham ligger på 6.-plass i Premier League og kan i teorien fortsatt nå både Europa League- og Champions League-plass, men samtlige lag som ligger foran har færre spilte kamper.