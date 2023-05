Guardiola gratulerer Rüdiger etter Haaland-duell: – Neste gang blir det kanskje lettere

MANCHESTER (VG) Manchester City-sjef Pep Guardiola tror lagets endringer før returoppgjøret mot Real Madrid vil gi Erling Braut Haaland (22) bedre arbeidsforhold.

FRIMERKE: Antonio Rüdiger har full kontroll på Erling Braut Haaland under tirsdagens Champions League-semifinale. Etter kampen fikk tyskeren ros – og nordmannen kritikk. «Rüdiger spiste Haaland», skrev den spanske avisen AS.

– Gratulerer til Rüdiger, sier Guardiola tørt.

Tirsdag ble Haaland effektivt nøytralisert av Real Madrids tyske stopperkjempe Antonio Rüdiger i den første av to Champions League-semifinalekamper mellom lagene. Kampen endte 1–1.

Spørsmålet fra den britiske journalisten handler om duellen med Real-stopperen er bra for Haalands «utdanning» i fotballen. Etter sin første kommentar, utdyper spanjolen:

– Vi må aldri glemme at han er 22 år, det var hans første gang i Champions League-semifinalen og på Santiago Bernabéu, den største scene. Det var vanskelig mot spillere av topp, topp klasse. Neste gang blir det kanskje litt lettere, om vi klarer å spille bedre på noen områder.

Han roser nordmannens kampånd mot den fysiske stopperen Rüdiger, som virkelig ikke lot Haaland bevege seg mye uten følge.

Pappa Haaland fikk også følge under kampen tirsdag:

Etter kampen i Madrid snakket Guardiola om at de skulle gjøre endringer før returoppgjøret 17 mai.

– Kanskje det blir lettere for ham neste onsdag, med tanke på endringene vi ønsker. Jeg så kampen på nytt i går, og han kjempet så utrolig hardt. Jeg er overbevist om at han er klar for kampen på søndag, og så den neste store kampen, sier Guardiola.

Søndag er det Everton borte som gjelder, en viktig kamp i tittelracet når Premier League-sesongen nå nærmer seg slutten. Manchester City har ett poeng ned til Arsenal på annenplass, og én kamp mindre spilt.

Onsdag 17. mai venter Real Madrid i returoppgjøret av CL-semien. På fredagens pressekonferanse uttalte den spanske suksesstreneren at han «ikke forstår» hvorfor hans lag bare får to dager mellom Everton-kampen og returen i CL.

Erling Braut Haaland ble fredag kåret til årets spiller av fotballjournalistforbundet i England. Guardiola insisterer på at nordmannen er fit for fight til søndagens kamp, og at han fysisk ikke har vært i bedre forfatning siden han kom.