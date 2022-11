Fotball NM i fotball for kvinner Da 19-åringen scoret i finalen, var det ekstra stort for én tilskuer

ULLEVAAL STADION (Aftenposten): Ivar Gundersen (91) hadde aldri sett barnebarnet spille fotball live. I cupfinalen ga hun ham et rørende øyeblikk.

26 minutter siden

BRANN-STABÆK 3–1

På fotballbanen er hun i sitt ess. Men Iris Omarsdottir ser alvorstynget ut.

For tribunene på Ullevaal stadion rager rundt henne. Hennes første cupfinale er noen minutter unna.

Så bryter Omarsdottir ut i et bredt smil. Plutselig får hun øye på en eldre mann, med Stabæk-skjerf og Stabæk-lue, som vinker med begge hender. Det er hennes 91 år gamle morfar Ivar Gundersen.

Stabæk tapte 1–3 for Brann i cupfinalen søndag. Men for Iris Omarsdottir og morfaren var anledningen likevel gyllen.

Her er historien om et norsk supertalent og 91-åringen som reiste langt for å se henne.