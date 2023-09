Må holde igjen Sverre (16): – Jeg tror det er rett

TRONDHEIM (VG) Sverre Nypan (16) har blitt en viktig brikke for Rosenborg. Samtidig må klubben passe på for å unngå at den voksende kroppen pådrar seg skader.

SENTRAL: Sverre Nypan har blitt en sentral skikkelse på dagens RBK-lag. Vis mer

Publisert: 16.09.2023 22:04

– Vi kjenner litt etter. Jeg har kjent litt på det nå, og så har vi styrt belastningen så jeg skal være klar til kamp på søndag.

Det sier Sverre Nypan til VG, to dager før Bodø/Glimt kommer på besøk til Lerkendal.

Nypan har vært den store oppturen i en nedturspreget sesong for RBK. Midtbanespilleren fylte ikke 16 år før i desember, men har likevel blitt en sentral brikke på laget.

Det kommer med en pris.

Under landslagspausen fikk han hvile. En liten skade holdt ham ute fra troppen til U18-landslaget. Nå er dog Nypan selv klar på at han kan spille mot Glimt.

Samtidig passer RBK på. En ung kropp i vekst kan fort pådra seg skader ved å bli matchet for hardt. Store deler av fjoråret forsvant i opptrening fra skade for stortalentet.

– Han har fått litt tid nå på å bli bedre og få bukt med den skaden. Så har det vært litt etter ham hele sesong, som har gjort at vi har holdt igjen belastningen. Det tror jeg er rett også. Det at han er ung betyr at han ikke er helt ferdigutviklet til å takle det fysiske nivået over tid. Da er en av tingene vi gjør å holde igjen litt. Derfor har landslagsperioden vært fin for ham, sier trener Svein Maalen til VG.

– Har laget blitt så avhengig av Nypan at det er vanskelig å holde ham igjen?

– Nei, vi er ikke avhengig av Sverre. Vi ønsker å matche han forsiktig og gjøre ham viktig. Vi har også gode andre spillere i troppen, sier Nypan.

Det har vært noen intense måneder for 16-åringen. Han har nylig signert for Haaland-agent Rafaela Pimenta. I tillegg har store, utenlandske klubber øynene på 16-åringen fra Trondheim.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Det har vært mye, men det har vært artig. Det viser bare at ting har gått bra. Det påvirker meg ikke så mye. Jeg tenker kanskje litt mer på det, men det er sånn man må leve med. Det går helt fint, sier Nypan.

– Jeg synes Sverre er veldig flink. Han virker rolig og fokusert på det han skal gjøre. Han kommer til å variere. Så skal vi matche ham tålmodig, sier trener Maalen.

Foran et møte med Glimt som kommer til Lerkendal som store favoritter. Tidligere i uka hadde Norsk-Tipping 4.50 i odds på hjemmeseier. Høyere odds har selskapet aldri hatt på RBK på hjemmebane i serien.

– Vi er underdogs. Det er helt klart. Det handler om måten vi har spilt på og hvor vi ligger på tabellen, samt måten de har spilt på. Men de skal det få det tøft. Det er ikke bare-bare å komme til Lerkendal, sier Nypan.