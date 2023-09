Norges absurde EM-bønn

Norge har ikke nådd et mesterskap på 23 år. Dersom du ønsker det skal skje, bør du heie på mange land.

JAAA: Finland jubler etter scoring mot Kasakhstan. Andre finske scoringer denne høsten bør også kalle frem jubel i de norske hjem.

Publisert: 13.09.2023 14:59

Norge har kun noen fåtalls prosent sjanse å kvalifisere seg direkte til EM i 2024.

Dermed er playoff playoffsluttspill over to kamper. En ekstramulighet for lagene som ikke kvalifiserer direkte. håpet. En eventuell playoff er to enkeltkamper i mars 2024.

Til neste landslagssamling i oktober er det flere kamper i helt andre grupper som er minst like viktig som de to Norge skal spille.

Norge møter Kypros borte og Spania hjemme.

Men like mye som du heier frem Norge i Nikosia eller Oslo, bør du også juble høyt for Finland, Serbia, Israel, Danmark og Polen. For å nevne noen land.

Det er 23 land som er ranket bedre enn Norge fra fjorårets Nations League. Nations League. En nasjonsliga. Divisjon A til D. En ekstramulighet til EM- og VM-sluttspill.

16 av disse må kvalifisere seg direkte for at Norge kan få playoff-mulighet.

Fakta 20 land du kan heie på denne høsten 23 land er rangert bedre foran Norge. Men det er tre land vi kan se utenom: Tre av disse er vertsnasjon Tyskland (forhåndskvalifisert) og Skottland/Spania som er i samme gruppe som Norge i ordinær kvalifisering. For nordmenn vil vel at Norge skal kvalifisere seg på enklest mulig vis? Her er de resterende 20 landene som nordmenn bør heie på: Nederland, Kroatia, Italia, Danmark, Portugal, Belgia, Ungarn, Sveits, Polen, Frankrike, Østerrike, Tsjekkia, England, Wales, Israel, Bosnia, Serbia, Finland, Ukraina og Island er de 20 nasjonene.

NEIII: I denne sammenhengen er det ikke artig med askeladder. Italia spilte bare 1–1 mot Nord-Makedonia. Det er et land som er rangert svakere enn Norge i Nations League.

Viktig motto denne høsten: Ikke heie på underdogs.

Du vil ikke at Nederland skal ryke på en gigantisk smell ved flystripen i Gibraltar. Italias uavgjortresultat mot Nord-Makedonia var for eksempel ikke gunstig.

Her er tre nøkkelkamper i oktober for Norges del:

14. oktober. Slovenia – Finland .

17. oktober. Serbia – Montenegro.

18. oktober. Israel – Romania.

Norge trenger for eksempel at to av de landene i fet skrift kvalifiserer seg direkte.

Disse tre nasjonene er foran Norge i køen til å få ekstramulighet via Nations League, og dermed er det gunstig for Norge at de kvalifiserer direkte. Slik at ekstraplassen heller kan gå til Norge.

Akkurat nå er Norge utenfor playoff. Men ifølge We Global Football, som regner ut odds på dette, har Norge en sannsynlighet på 76 % på å få playoffplass.

Lagene i grønt er direkte kvalifisert. Lagene i blått har playoff-plass i skrivende stund. Dersom Israel for eksempel går forbi Romania i gruppe I, går blåfargen ned til Norge.

De nevnte nøkkelkampene er viktige fordi:

Israel er nummer tre i ordinær kvalik. Romania er to. Israel er rangert foran Norge (i Nations League), mens Romania er rangert bak Norge. (Gruppe I)

Finland er nummer tre i gruppen, mens Slovenia topper. Finland er bedre rangert enn Norge, mens Slovenia er bak Norge. (Gruppe H)

Serbia er bedre rangert enn Norge, mens Montenegro er svakere rangert. Akkurat nå er Serbia direkte kvalifisert, og med seier mot Montenegro vil de sannsynligvis holde dem unna. (Gruppe G)

Dette er mer usannsynlige utfall, men Ståle Solbakken & Co. bør også håpe på:

Tyrkisk kollaps og kjempeoppløp av Wales i gruppe D.

Albansk smell og polske triumfer i gruppe E.