Klopp frustrert etter Salah-spørsmål: – Du tuller med meg?

På pressekonferansen før Liverpools møte med Wolves lørdag måtte Jürgen Klopp nok en gang svare om Mohamed Salah-ryktene.

OPPGITT: Jürgen Klopp måtte svare på rykter om Mohamed Salah – igjen. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 13:54 Oppdatert: 15.09.2023 14:12

Landslagspausen er over og Premier League snurrer i gang igjen i helgen.

Jürgen Klopps Liverpool reiser på besøk til Molineux og Wolves etter et langt avbrekk fra klubbfotballen.

I løpet av pausen stengte også det saudiarabiske overgangsvinduet, og mange Liverpool-supportere pustet nok lettet ut da en overgang for Mohamed Salah til Saudi-Arabia aldri ble noe av.

Men selv én uke etter at fristen for å kapre stjernespilleren gikk ut, tok det ikke lang tid på fredagens pressekonferanse før nettopp det ble fokus – igjen.

– Jeg er er sikker på at du er lettet nå, og at vi kan slutte å snakke om Salahs fremtid ..., begynte en av journalistene på pressekonferansen.

– Men du gjør det fortsatt? Det er interessant, avbrøt Klopp til latter fra presserommet.

Så forsøkte journalisten seg på ny før Klopp igjen måtte avbryte:

– Du tuller med meg, ikke sant?

– Én uke etter overgangsvinduet stengte, så spør du meg om januarvinduet? spurte Klopp oppgitt.

Mot slutten av sommeren verserte det flere rykter om at Salah hadde takket ja til den saudiarabiske klubben al-Ittihad. Liverpool var imidlertid ikke åpne for å selge 31-åringen.

Journalisten fortsatte å spørre Klopp om frykten for bud på stjernespilleren fra Egypt – til Liverpool-sjefens store frustrasjon:

– Åpenbart klarer du ikke å vente til desember med å stille disse spørsmålene. Vi får se hva som skjer. Jeg er ikke bekymret. Jeg tenkte ikke engang på det før du begynte med dette igjen.

– Nei, jeg er ikke bekymret, slo Klopp fast.