Norge raknet da Román Haug ble sendt til sykehus: – Blodig og grusom

(Portugal – Norge 3–2) To straffespark imot, et nesebrudd og en Donald-kul oppsummerer Norges andre Nations League-kamp mot Portugal. Nå ser Norges OL-vei veldig mørk ut.

STYGG SMELL: Her ligger Román Haug på bakken, mens spisskollega Karina Sævik følger nøye med. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 21:09 Oppdatert: 26.09.2023 21:33

– Det er for dårlig. Det er dommen. Det blir en veldig kaotisk kamp. Det er skuffende for oss og for Norge at vi ikke får til en god prestasjon, sier landslagssjef Leif-Gunnar Smerud kontant til NRK etter tapet.

– Hvordan ser du på veien til OL nå?

– Veien blir lang, så klart, sier han.

– Hvorfor skjer dette?

– Vi er skjøre og klarer ikke å behandle kampen. Vi ble tvunget til å gjøre bytter med én gang, og det rystet oss mer enn vi trodde, sier han videre.

SKUFFET: Ett poeng på to kamper står Norges midlertidige landslagssjef igjen med. – Jeg synes det er kjipt at vi står igjen med ett poeng etter Østerrike. Mot Portugal hadde vi muligheten, men det var en for dårlig kamp, sier han. Vis mer

Oppgjøret fikk nemlig både en dramatisk start og en dramatisk slutt for Norges del.

Etter bare to minutter ble Sophie Román Haug og Portugals keeper Ines Pereira liggende i flere minutter på gresset og fikk medisinsk tilsyn etter at konkurrentene slo hodene sammen etter et innlegg fra Marit Bratberg Lund.

– Det er både vondt, blodig og en grusom smell, oppsummerer NRKs ekspert Alexander Schau.

I en tekstmelding til VG fra medieansvarlig Halvor Lea, forteller lege Magnus Myntevik at det trolig er snakk om et kutt og et brudd i nesen. Haug ble sendt umiddelbart til sykehus.

– Hun er litt skjelven og «shaky», men hun tar det bra. Nå skal hun til en øre-nese-hals-avdeling, så får vi høre hva de sier og ta det derfra, sier lege Magnus Myntevik til NRK.

Pereira fikk bandasje rundt hodet og det så ut som en ordentlig «Donald-kul» hadde svellet opp i pannen.

fullskjerm neste KRASJET: Sophie Román Haug slo hodet inn i keeper Ines Pereiras hode. 1 av 3 Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Resten av oppgjøret endte av det skrekkelige slaget for Norge og Norges Fotballforbund sin del.

Til tross for at Frida Maanum sendte Norge til himmels med et vakkert langskudd, både utlignet og gikk Portugal opp i ledelsen før første omgang var spilt.

Den første scoringen oppsto etter at Norge slet med å klarere ballen i eget felt.

Den andre scoringen ble satt fra straffemerket, da Tuva Hansen ble involvert i en røff takling i egen sekstenmeter.

I andre omgang kunne det se ut til at Román Haugs innbytter, Elisabeth Terland, skulle sende Norge i riktig retning, men utligningen skulle ikke vare lenge.

Denne gangen var det innbytter Mathilde Harviken som ble dømt straffe imot. Portugals Carole Costa var like sikker som første gang, og sendte Portugal tilbake i ledelsen.

To seire på 11 kamper, og en exit i VM i åttedelsfinalen mot Japan vitner ikke om et lystig år for Norges del.

Nå ser også veien til Frankrike neste sommer meget vanskelig ut. Norges Fotballforbund har OL-plass som målsetting.

fullskjerm neste DRAMATISK: Keeper Aurora Mikalsen valgte både riktig side og fikk keeperhanskene på ballen i det første straffesparket til Costa, men skuddet var hardt og snek seg inn i netthjørnet. 1 av 2 Foto: Fredrik Varfjell / NTB

I den første Nations League-gruppekampen mot Østerrike, tapte Norge viktige poeng etter et enormt sjansesløseri.

Kampen endte 1–1, og derfor måtte Norge levere et godt resultat mot Portugal for å unngå å havne for langt bak i gruppen.

Nå leder Frankrike gruppen med to seire etter to spilte kamper, deretter følger Portugal med fire, mens Norge og Østerrike har ett poeng hver.

Mot Portugal glimret Caroline Graham Hansen, Thea Bjelde, Emilie Nautnes og Ada Hegerberg med sitt fravær. Både Graham Hansen, Bjelde og Nautnes ble skadet underveis i landslagssamlingen, mens Hegerberg sto over på grunn av skade.

For å kvalifisere seg til OL må man først vinne gruppen, for å så vinne påfølgende semifinale mot en annen gruppevinner i Nations League: