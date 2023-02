Arsenal tilbake på vinnersporet: Elleville avslutningsminutter mot Aston Villa

(Aston Villa – Arsenal 2–4) Etter tre strake kamper i Premier League uten seier, lykkes det endelig for Arsenal, og det på overtid.

18.02.2023 15:29 Oppdatert 18.02.2023 15:40

Saken oppdateres!

To minutter ut i den tillagte tiden i den andre omgangen av kampen mellom Aston Villa og Arsenal på Villa Park brant Jorghino til fra distanse. Skuddet traff krysstolpen på høyre hjørne, spratt tilbake og i ryggen på Emiliano Martínez i Villa-buret.

Den argentinske VM-helten kunne ikke gjøre noe som helst i det ballen traff hodet hans og trillet i mål.

Så tok kampen en ny på vending i overtiden. Nevnte keeper ble med opp på corner og lot buret stå ubemannet. Det ble en gavepakke for Gabriel Martinelli som på en rask kontring satte ballen i tomt mål.

Dermed leder Arsenal ligaen med to poeng på Manchester City med likt antall kamper spilt. De lyseblå møter Nottingham Forest senere lørdag.

Dog så det ut til at det skulle bli en ny smell for Arsenal på Villa Park, og at Martin Ødegaard kunne bli syndebukken.

For det var hjemmelaget som startet best:

Kun fem minutter var spilt da Matty Cash sendte en lang ball mot Ollie Watkins på topp for Villa. Sistnevnte utfordret en ryggende William Saliba, rundet ham og overlistet Aaron Ramsdale med et hardt og lavt skudd i lengste hjørne.

Da våknet Arsenal og etter snaue 15. minutters spill smalt det fra Bukayo Saka. På innlegg fra Ben White skulle Tyrone Mings klarere inne i egen 16-meter. Mings fikk hodet på ballen, men i stedet for ut av feltet, la han den perfekt til Saka som på halvvolley banket inn 1–1.

Med det åpnet kampen seg igjen, og det skulle vise seg gull verdt for «comebackkid» Philippe Coutinho. I sin første kamp fra start på over fire måneder, sin første start under Unai Emery, vartet brasilianeren opp med sesongens første scoring.

På innlegg fra Alex Moreno valgte Emiliano Buendina å hoppe over ballen. Den landet så i føttene til Coutinho som brant til og satte 2–1 for hjemmelaget.

Så smuldret hjemmelaget opp og Martin Ødegaard serverte Oleksandr Zintsjenko som banket til og sørget for at det med snaue 30 minutter igjen å spille sto 2–2.

Drøye kvarteret senere fikk nordmannen, som storspilte i den andre omgangen, muligheten til å sende gjestene i ledelsen og sørge for tre poeng.

For da Villa rotet i eget forsvar snappet Eddie Nketiah opp ballen. Fra skrått hold fant han Ødegaard på 12 meter. Helt uforstyrret skulle nordmannen banke ballen i nettet med venstrefoten, men skuddet gikk til side for mål.

En forbannet Ødegaard gikk ned på kne og tenkte nok sine tanker. Det gjorde trolig også keeper Martinez, som til slutt ble sentral i den elleville avslutningen.