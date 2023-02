Medier: Sir James Ratcliffe har lagt inn bud på Manchester United

Ineos-eieren Sir James Ratcliffe (70) har lagt inn bud på Manchester United, skriver flere medier.





17.02.2023 23:32 Oppdatert 18.02.2023 00:09

Ratcliffe er blant Storbritannias rikeste menn, og har lenge vært omtalt som en av de heteste kandidatene til å overta eierskapet av Manchester United.

Flere medier omtaler budet fredag kveld, blant annet The Athletic og The Telegraph.

Ratcliffes aksjeselskap Ineos er fra før eiere av Ligue 1-klubben Nice.

Tidligere fredag bekreftet Qatar-sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani (44) at han hadde lagt inn bud på den britiske storklubben. Nå skal Ratcliffe angivelig ha kommet med et bud. Forretningsmannen er fra Manchester og har vært Manchester United-fan hele livet.

– Det var lenge Jim Ratcliffe som var det eneste reelle alternativet, og en fornuftig løsning. Det handler om å bygge opp et bærekraftig Manchester United-lag, uten å måtte kjøpe stjerner som Mbappé og Neymar, sa journalist i Manchester United Supporters Club Scandinavia, Eivind Brennhovd Holth, til VG tidligere fredag.

Sir James Ratcliffe.

Budet fra Al Thani skal ifølge Sky Sports ligge på rundt 62 milliarder norske kroner. Glazer-familien, som selger klubben, skal kreve en sum på det nivået.

– United er en klubb med historie og tradisjon å være stolt av. Det kan ingen ta fra oss. Det har vært et fokus på å bringe klubben tilbake, så det er et lite paradoks dersom Qatar kanskje kommer inn nå når Erik ten Hag får til noe med et vanskelig utgangspunkt. Da blir det et helt annet utgangspunkt igjen, sa Holth til VG.

Kilder nære Ratcliffe-budet sier at INEOS-gruppen står som låntakere for å finansiere kjøpet. Det betyr at klubben selv ikke blir ilagt ytterligere gjeld.

Lurer du på når Manchester United spiller i helgen? I VGs nye sportskalender får du svaret.