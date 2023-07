Sandefjord sjokkerte Bodø/Glimt – serielederen slo knallhardt tilbake

(Sandefjord – Bodø/Glimt 2–5) Sandefjord overrasket før pause, men Bodø/Glimt-toget dundrer videre på toppen av tabellen.

Det var Glimt som kom best ut av startblokkene da den danske midtbaneyndlingen Albert Grønbæk utnyttet svakt forsvarsspill fra Sandefjord og sendte nordlendingene i ledelsen etter bare ti minutter.

Vertene slo imidlertid knallhardt tilbake da Aleksander Damnjanovic Nilsson utlignet med en perle av et langskudd bare to minutter senere, før Keanin Ayer fullførte snuoperasjonen ni minutter senere. Skuddet gikk via Odin Bjørtuft og inn i mål.

Amahl Pellegrino fikk muligheten fra krittmerket til å utligne igjen for Glimt etter at Jesper Taaje handset innenfor 16-meteren.

Pellegrino var som vanlig iskald da han komfortabelt satte inn straffen til venstre for Sandefjord-keeper Hugo Keto.

Fire minutter før pause kunne bortesupporterne puste lettet ut da Grønbæk satte inn sitt andre mål for kvelden og sendte gultrøyene tilbake i ledelsen.

Etter hvilen ble vondt til verre for Sandefjord da Ian Smeulers satte inn en grisetakling på Sonde Brustad Fet og ble vist det gule kortet for andre gang for kvelden. Dermed måtte vertene klare seg med bare ti mann i 30 minutter.

Det utnyttet Faris Pemi Moumbagna seg av da han satte inn 4-2-målet på volley på et innlegg fra Brunstad Fet, før Ulrik Saltnes fastsatte resultatet tre minutter før full tid.