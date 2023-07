Sørloth klar for Villarreal

Den norske landslagsspissen Alexander Sørloth melder overgang fra RB Leipzig til Villarreal.

Dermed vender Sørloth tilbake til spansk fotball, men ikke til Real Sociedad som mange hadde ventet. I stedet er han klar for Villarreal.

Klubben melder at Sørloth har signert en femårskontrakt.

Videre skriver Villarreal at Sørloth kommer til å være til stede på onsdagens trening og at han er aktuell for klubbens kommende treningskamper mot Feyenoord og Sporting Lisboa i de kommende dagene.

Tidspunktet for den offisielle presentasjonen av nordmannen, vil klubben komme tilbake til.