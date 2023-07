Sørloth klar for Villarreal – omtales som «en bombe» i storavis

Den norske landslagsspissen Alexander Sørloth (27) melder overgang fra RB Leipzig til Villarreal. Overgangen beskrives som «en bombe» av storavis.

NY KLUBB: Slik presenteres Alexander Sørloth på hjemmesiden til sin nye klubb. Vis mer

Dermed vender Sørloth tilbake til spansk fotball, men ikke til Real Sociedad, dit han har vært utlånt med suksess. I stedet er han klar for Villarreal.

Den spanske storavisen Marca omtaler overgangen som «en bombe». Petter Veland, ekspert på spansk fotball og supporter av Villarreal, svarer «både ja og nei» på spørsmål fra VG om han er overrasket.

– Det er overraskende fordi det har lekket ut så lite i forkant. Det kom bardust på. Vanligvis er det noen som lekker når det er snakk om en såpass stor overgang, da er det gjerne noen som vil ha noe snakk om det. Sånn sett så jeg den ikke komme, sier Veland – og fortsetter:

– Hadde du spurt meg for fire timer siden, ville jeg sett på Real Sociedad som det nærmeste. Man har førstehåndsinformasjon på at de ønsket han med videre. Samtidig er det andre faktorer i spill, hva Leipzig ville ha for han og så videre.

Veland mener Sørloth og Villarreal er en god match.

– I en ideell verden hadde en overgang til Real Sociedad kanskje vært best sett utenfra. Sørloth har savnet en trygg havn der han er over tid. Han har prestert bra der han har følt seg trygg. Han gjorde det i Trabzonspor, der han var en favoritt blant fansen, og i Sociedad og Danmark. Ellers har det vært så som så, sier Veland – og utdyper.

– En kunne sett for seg en tredje, fjerde og kanskje femte sesong i Sociedad. Samtidig er det en plussfaktor at han holder seg i ligaen. Han skal møte lag som han kjenner til og han vil i enda større grad være et førstevalg.

Villarreal melder at Sørloth har signert en femårskontrakt. Klubben solgte nylig Nicolas Jackson til Chelsea, mens Samuel Chukwueze skal være på vei til AC Milan. At spanjolene nå henter Sørloth, mener Veland er en form for stilendring hos Villarreal.

– To lette, kvikke bakromsspillere erstattes med Sørloth. Han er i større grad en ren nier. Både på landslag og i Real Sociedad har han hatt en litt vandrende rolle, kanskje til høyre, der han er med i det oppbyggende spillet, sier Veland.

Samtidig opplever han overgangen som logisk.

– Sørloth trives åpenbart i Spania. Han presterte bra i fjor, da han ble toppscorer for et lag som kvalifiserte seg til Champions League. Real Sociedad er hakket bedre enn Villarreal. Det har vært et spissbehov der. Hittil har de solgt dyrt og hentet bosmanspillere, men nå kjøper de Sørloth fordi det er et behov.

Villarreal skriver at Sørloth kommer til å være til stede på onsdagens trening og at han er aktuell for klubbens treningskamper mot Feyenoord og Sporting Lisboa i de kommende dagene. Tidspunktet for den offisielle presentasjonen av nordmannen, er ikke klart.

Tyske RB Leipzig hentet Sørloth fra Crystal Palace i 2020. Den høyreiste nordmannen ble imidlertid ingen stor suksess der, og ble lånt ut til Real Sociedad i to perioder. Sist sesong var hans beste, der han scoret 12 mål i løpet av 34 seriekamper. Dermed slo han John Carews scoringsrekord (11 mål) i Valencia.