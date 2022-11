Rekdal-kritikeren tror på RBK igjen: – Fremgangen har vært formidabel

GRIMSTAD (VG) Kjetil Rekdal (54) opplevde at Rosenborg ble avskrevet som medaljekandidat før sesongen. Nå vil han ikke peke nese til sine kritikere.

MEDALJE-MANNEN: Kjetil Rekdal har sikret edelt metall i sin første sesong med Rosenborg. Det var det mange som tvilte på i starten av 2022.

Rekdal sier at han heller ikke er opptatt av om han får anerkjennelse for Rosenborg-medaljen han sikret i et regnvått Grimstad forrige søndag arrow-outward-link – eller om kravene er så store i Trondheim at folk bare trekker på skuldrene.

– Det har jeg aldri tenkt tanken på. For meg er det viktigst å få Rosenborg på toppen igjen. Vi har tatt et steg i år, og det er lov å håpe på et under i neste runde, sier Rekdal.

Rosenborg kan oppgradere til sølvmedalje søndag, om Sarpsborg 08 beseires på Lerkendal samtidig som Bodø/Glimt roter bort poeng mot Strømsgodset.

Medaljer betyr noe for «Reka».

–Det er utrolig viktig og et steg på veien. Men vi vil til topps og vi håper vi klarer å utvikle oss ytterligere. Da vi begynte i januar var det ganske fjernt å tenke på medalje med tanke på jobben som måtte gjøres og nivået vi var på, sier han.

Like før seriestart haglet kritikken mot Rosenborg etter noen fæle treningskamper.

«En nøktern observasjon av vinterens treningskamper gir grunnlag for bare ett spørsmål: Kan laget heve seg nok til å unngå nedrykksstrid?» skrev sportskommentator Otto Ulseth i lokalavisen Nidaros.

Da Rekdal ble ansatt i Rosenborg i desember sto ikke jubelen i taket for samme Ulseth.

«Kjetil Rekdal er ofte sin egen verste fiende. Han har alltid hatt en tendens til å vise frem den verste siden av seg selv, og skjule sine egne sterke sider. Men han er fortsatt Kjetil Rekdal, og langt i fra å være noen naturlig trener i Rosenborg. Når han nå er blitt det, må det dessverre oppfattes som et nytt uttrykk for hvor dyp krisen er blitt», skrev han.

Heller ikke klubb-ikonet Mini Jakobsen hadde troen på RBK like før seriestart.

– Jeg er ikke bekymret for at Rosenborg skal rykke ned, men hvis man tror at Rosenborg skal ta medalje i år, da har man lov til å være bekymret, uttalte han.

VGs ekspert Kai Bardal reagerte på et klipp arrow-outward-link klubben la ut fra garderoben, der Rekdal fremsto som en «fotballperson med 10/10 praktisk erfaring og 0/10 teoretisk innsikt».

– Det er dette jeg fryktet da han ble ansatt. Det er mye kjefting på «måfå» i garderoben, og jeg reagerer på det fordi det er så langt unna det klubben trenger. Laget trenger å utvikle spillet. Da holder det ikke å hele tiden klage på innsatsen og holdninger, uttalte Bardal.

– Vil du peke nese til kritikerne nå?

– Nei, det gjør vi ikke, svarer Rekdal og tar en liten pause før han fortsetter:

– Jeg tror det er viktig å holde fast ved et konsept, et konsept som har gitt oss 67 mål. Det er lenge siden Rosenborg har vært i nærheten av det. Men det er for skjørt bakover. Vi slipper inn 12–13 mål for mye, og der ligger det mange poeng.

Rekdal ramser opp sine ønsker for RBK: Mer robust, mer solid og mer voksne.

– Vi er litt lite kyniske og litt lite smarte – men vi er utrolig gode på vårt beste, konkluderer han.

Sportskommentator Otto Ulseth mener i dag at det var helt riktig å stille spørsmål før sesongen om Rosenborg kunne heve seg nok til å unngå nedrykksstrid.

– Det var ganske beskrivende for det som ble prestert da. I forhold til det har fremgangen vært formidabel, sier Ulseth.

Han gir Rekdal godkjent i sin første sesong.

– Siden mars har Rosenborg levert meget imponerende. Fremgangen har vært formidabel. I sum har han levert. Men resultatene hans hadde felt omtrent alle andre trenere i Rosenborg de siste 20 årene.

Fakta Dette er RBKs plasseringer de ti siste sesongene: 2021: 5. plass

2020: 4. plass

2019: 3. plass

2018: 1. plass

2017: 1. plass

2016: 1. plass

2015: 1. plass

2014: 2. plass

2013: 2. plass

2012: 3. plass Vis mer

– Det var kanskje ikke forventinger om så mye mer enn medalje i år?

– Ikke i mars. Rekdal har gjort det litt bedre enn Hareide gjorde i fjor, men det ikke kvantesprang.

– Hva synes du om fotballen som har blitt spilt?

– Underholdningsverdien er på det beste helt ålreit. Men det er ikke kollektivt offensivt spill som for eksempel Glimt og Häcken.

– Et norsk klubblag som skal prestere i Europa, må ha et kollektivt spill som gjør at de kan slå lag med bedre individuelle spillere. Der er ikke Rosenborg ennå.

– Har synet ditt på Rekdal endret seg i løpet av sesongen?

– Ser man bort fra den dårlige forsesong, har han levert på de fleste parametere som forventet. Han har bygd en ganske god prestasjonskultur. Han har nådeløst ærlige tilbakemeldinger etter kamper. Det er en herdet spillertropp, som han skal ha sin del av æren for. Forsvarsspillet har vært litt dårligere enn ventet av Rekdal. Offensivt vil jeg si som ventet. Det er enkeltspillere har levert enormt bra, og det skal Rekdal ha sin del av æren for.

– Har du troen på neste sesong?

– Jeg synes jeg ser konturene av et lag som kan kjempe om seriemesterskapet, men foreløpig ikke et lag som kan delta og vinne kamper i gruppespill i Europa.