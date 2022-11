Nederland reddet av to sene scoringer - drømmestart på VM

(Senegal – Nederland 0–2) Han så laget sitt stange og slite mot et oppofrende Senegal. Men til slutt kunne kaptein Virgil van Dijk (31) juble etter at Nederland sikret en perfekt start på årets VM.

FORNØYD: Virgil van Dijk, her etter Nederlands 1–0-scoring i gruppespillskampen mot Senegal mandag.

21. nov. 2022 19:01 Sist oppdatert nå nettopp

For etter å ha vært lite villige til å by opp til fotballfest og produsert så godt som ingenting i løpet av 84 minutter, satte «Oranje» inn en liten sluttspurt mot Senegal.

Scoringer av PSV Eindhoven-spiller Cody Gakpo og Davy Klaassen - som til daglig tjener til livets opphold i Ajax – sørget for en oppskriftsmessig seier for landslagssjef Louis van Gaals stjernegalleri.

Fakta Spillerbørs Senegal-Nederland: Senegal (4-3-3):

Edouard Mendy 4

Youssouf Sabaly 5

Kalidou Koulibaly 5

Pape Abou Cissé 4

Abdou Diallo 6

Cheikhou Kouyaté 5

Idrissa Gueye 5

Nampalys Mendy 3

Krépin Diatta 4

Boulaye Dia 4

Ismaila Sarr 6

Nederland (3-4-1-2):

Andries Noppert 7 BB

Matthijs de Ligt 4

Virgil van Dijk 5

Nathan Aké 6

Denzel Dumfries 6

Steven Berghuis 4

Frenkie de Jong 5

Daley Blind 5

Cody Gakpo 6

Vincent Janssen 3

Steven Bergwijn 4 Vis mer

– Småforbanna

Men det så lenge ut til å ende 0–0 mellom de to lagene som anses for å være de sterkeste i VMs gruppe A.

Noe de aller fleste aktørene virket godt fornøyd med. Blant dem Nederlands landslagssjef Louis van Gaal.

Bare én gang fanget TV-bildene den tidligere Manchester United-manageren frustert. Han tente ordentlig til på det som var kampens aller første sjanse.

– Jeg tror han var småforbanna, sier NRK-ekspert Åge Hareide om sjansen som kunne gitt kampen et annet liv fra starten av.

Landslagssjef Louis van Gaal og Edgar Davids, som er en del av det nederlandske trenerteamet, på trenerbenken under kampen mot Senegal mandag.

Han snakket om det som skjedde etter bare fire minutter, da Nederland rullet opp et godt angrep.

Et Cody Gakpo-innlegg fant nesten veien til Steven Bergwijn, men Ajax-spissen nådde akkurat ikke ballen og drømmestarten uteble.

– Litt større presisjon i den siste pasningen, så hadde de ledet. Jeg tror han var irritert for det, sier Hareide om trener van Gaal.

Det som så ut som en lovende start på en fartsfull kamp, ble aldri det.

Den neste drøye timen hadde Barcelona-eiendom Frenkie De Jong og Virgil van Dijk hver sin halvsjanse. Det samme hadde Senegal-spiss Boulaye Dia i andre enden av banen.

Publikum måtte vente helt til de siste drøye fem minuttene av kampen før det tok litt av.

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Petr David Josek / AP

Et lite øyeblikks genialitet av Frenkie De Jong må ta ansvaret for det. I det 84. minutt så han et løp inn i Senegals 16-meter trolig få andre så.

Men De Jongs innlegg traff Cody Gakpo – i mylderet av Senegal-forsvarere og en utrusende keeper Edouard Mendy.

Gakpo takket og bukket før han ekspederte ballen i mål med et kontant hodestøt.

På overtid pyntet Day Klaassen på resultatet da han bredsidet inn en keeperretur.

Dermed tok Nederland tre poeng på en ellers middels dag og deler gruppeledelse med Ecuador, som slo vertsnasjon Qatar søndag.

PS: Et stort tap for Senegal var at Nottingham Forest-spiller Cheikhou Kouyaté ble båret av banen med skade.