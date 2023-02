Følg kåringen: Blir Haaland tatt ut på årets lag?

En rekke priser skal deles ut på The Best FIFA Football Awards. VG følger kåringen fortløpende.

BRENNHET: Erling Braut Haaland står med 33 mål på 32 kamper som Manchester City-spiller.

Infantino sender sine tanker til de som har forlatt oss, deriblant Pelé, Siniša Mihajlović og Gianluca Vialli.

Håkon Østmoe Brandsnes DEL Infantino på scenen FIFA-president Gianni Infantino er nå på scenen og ønsker alle velkommen.

Håkon Østmoe Brandsnes DEL Flere stjerner på plass Foto: FRANCK FIFE Ikke overraskende er Lionel Messi og Kylian Mbappe på plass. De begge er nominert til «Årets spiller», sammen med Karim Benzema. Utdelingen foregår i Paris, så det er ikke så rart at PSG-stjernene er på plass.

Håkon Østmoe Brandsnes DEL Benzema og Putellas vant Gullballen Karim Benzema og Alexia Putellas har allerede vunnet Gullballen. Den kåringen ble avholdt i oktober! Så får vi se om de vinner igjen i kveld.

Håkon Østmoe Brandsnes DEL Velkommen til denne dekningen I kveld skal vi altså følge The Best FIFA Football Awards. Utdelingen starter klokken 21.

Dette er den syvende utgaven av The Best FIFA Football Awards. Prisutdelingen arrangeres av det internasjonale fotballforbundet (FIFA). Tidligere samarbeidet FIFA og fotballmagasinet France Football om kåringen FIFA Ballon d’Or, men de skilte lag i 2016.

Siden den gang er The Best FIFA Football Awards og Ballon d’Or arrangert hver for seg.

Disse prisene skal deles ut i kveld:

Årets mannlige spiller

Årets mannlige keeper

Årets trener herrelag

Årets mål

Årets kvinnelige spiller

Årets kvinnelige keeper

Årets trener kvinnelag

Årets lag, menn (Deles ut av FIFPro FIFPro FIFPro er den internasjonale spillerforeningen. De nominerte er derfor stemt frem av spillerne selv. )

Årets lag, kvinner (Deles ut av FIFPro FIFPro FIFPro er den internasjonale spillerforeningen. De nominerte er derfor stemt frem av spillerne selv. )

Både Erling Braut Haaland og Ada Hegerberg var blant de nominerte til årets mannlige og kvinnelige spiller. Navnene deres ble imidlertid strøket fra listen da kun tre navn skulle stå igjen. Haaland, Hegerberg og Caroline Graham Hansen er fortsatt nominert til årets lag på herre- og kvinnesiden.

Disse er nominert til årets mannlige spiller:

Karim Benzema (Real Madrid/Frankrike)

Kylian Mbappé (PSG/Frankrike)

Lionel Messi (PSG/Argentina)

Disse er nominert til årets kvinnelige spiller:

Beth Mead (Arsenal/England)

Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave/USA)

Alexia Putellas (Barcelona/Spania)

«Årets spiller», «Årets trener» og «Årets keeper», både på herre- og kvinnesiden, stemmes frem av en internasjonal jury bestående av trenere, kapteiner, journalister og supportere. Stemmene til de forskjellige partene teller 25 prosent.