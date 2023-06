Ryerson og Hanche-Olsen har skværet opp etter Tyskland-drama: – Turte ikke gå bort

ULLEVAAL STADION (VG) En sønderknust Julian Ryerson (25) vekslet ikke ett eneste ord med sin norske landslagskamerat da Dortmund-gullet glapp på målstreken mot Andreas Hanche-Olsen (26) og Mainz.









13.06.2023 18:19 Oppdatert 13.06.2023 18:33

– Jeg har ikke turt å ha de i samme rom ennå, spøker landslagssjef Ståle Solbakken da VG spør om forsoningen.

Det ble nemlig dramatisk i siste serierunde i Tyskland. Dortmund ledet Bundesliga og kunne snyte Bayern München for sitt 10. strake ligagull.

Den norske midtstopperen Andreas Hanche-Olsen ga imidlertid Dortmund en marerittstart da han nikket gjestene i ledelsen på Signal Iduna Park i Dortmund.

SMILET TILBAKE: Julian Ryerson var langt nede etter at Borussia Dortmunds mulige ligagull glapp på målstreken.

Det endte til slutt 2–2, mens Bayern avgjorde sin kamp i det 89. minutt og snek seg forbi på målstreken. Hanche-Olsen avslører at han har luftet ut med Ryerson etter at de møttes på spillerhotellet på Storo.

– Vi har snakket litt om det. Han var litt småirritert på meg første gang vi møttes i heisen. Jeg turte egentlig ikke gå bort til ham etter kampen heller, og jeg tenkte at «jeg lar ham være i fred nå». Vi har fått skværet opp nå så man slipper at det blir noen taklinger på trening, sier Hanche-Olsen til VG.

– Jeg pratet med ham før kampen, men ikke etterpå. Da var jeg i min egen verden, som jeg tror alle andre var. Vi trengte litt tid for oss selv, sier Julian Ryerson.

Ryerson forteller at han var veldig langt nede etter nedturen.

– Det tror jeg du så, du også. Det var ikke så veldig gøy akkurat, men det var fantastisk den støtten vi fikk etter kampen også. Det sier litt mer om klubben enn det du så kanskje uken før, i den andre klubben som vant. Det er en fantastisk klubb å spille for, sier høyrebacken.

– Går det an å beskrive den følelsen når du står foran «den gule veggen»?

– Nei, det tror jeg du må oppleve.

Hanche-Olsen beskriver det slik:

– Det var ganske spesielt og en spesiell atmosfære som jeg ikke har opplevd før, og som sikkert ikke de heller, kanskje. Det var ganske intenst og man følte litt med dem etter match. Det ideelle scenarioet hadde vært at vi vant og at Bayern tapte, men sånn ble det ikke.

NRK skrev mandag at Hanche-Olsen fikk hundrevis av hatmeldinger etter kampen.

– Det har vært mest negativt, uten tvil. Fra Tyskland generelt har det vært mye negativ oppmerksomhet. De fleste ville at Dortmund skulle vinne fordi de er litt lei av at Bayern har vunnet ti år på rad. De var klare for en ny mester, men sånn ble det ikke, sier midtstopperen.

– Det er ikke noe jeg har tatt meg så veldig nær av. Jeg har ikke vært så redd eller bekymret for det, men det viser jo kanskje at det var en stor begivenhet og noe folk fikk med seg.

I lørdagens EM-kvalifiseringskamp mot Skottland er det gode muligheter for at Ryerson og Hanche-Olsen starter side om side, som henholdsvis høyreback og høyre midtstopper.

– Jeg tror jeg har en ok sjanse. Jeg håper at jeg får muligheten, men det får vi se på lørdag. Det er mange andre gode stoppere her også, sier Hanche-Olsen.

– Forventer du å spille?

– Nei, jeg kan ikke si at jeg forventer å spille. Jeg har vært litt ute de siste kampene, så det er ikke noe å forvente, men jeg håper på det.

Ryerson sier at det viktigste for å fortsette i samme spor som på klubblaget blir «å være seg selv».

– Det er en overgang som var veldig bra for meg, og også for klubben, tror jeg. Det har gått veldig bra etter at jeg kom. Statistisk sett er det kanskje det beste laget i Europa det halvåret jeg var der. Vi har spilt fantastisk fotball og vunnet kamper som Dortmund kanskje ikke har vunnet før. Det har vært fantastisk frem til siste serierunde, sier han.