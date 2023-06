Kolbotn skrev ulovlig avtale med 15-åring – avtalte fremtidig sum med Barcelona

Kolbotn signerte en kontrakt med stortalentet Martine Fenger som inneholdt en fastsatt videresalgssum til Barcelona. Det er i strid med regelverket.

Martine Fenger (i hvitt) i kampen mellom Kolbotn og Avaldsnes i fjor høst. I løpet av sommeren kan hun bli en del av Barcelona-systemet.

08.06.2023 15:25 Oppdatert 08.06.2023 16:15

Det er Oppegård Avis som tirsdag skrev om spillet om stortalentet Martine Fenger, som nå har blitt 16 år.

En skriftlig avtale som ble gjort med henne om videresalg til fotballgiganten Barcelona er ulovlig. Likevel vil Jan Thomas Birkeland, daglig leder i fotballklubben Kolbotn, opprettholde forpliktelsene fra den ulovlige avtalen.

– Det er viktig for oss som klubb å stå for det vi sier, sier han.

Saken er slik:

Barcelona skal for ett års tid siden ha ønsket å hente Martine Fenger, den gangen Amazon Grimstad-spiller, til klubben.

Fenger, representert av agenten Jens Wenzl, signerer heller for Kolbotn.

Det inngås en klausul i kontrakten som sier at hun kan gå til Barcelona for en viss sum innen hun fyller 17 år.

En slik klausul er ikke tillatt i henhold til Norges Fotballforbunds regelverk.

NFF returnerte avtalen med beskjed om at den gikk imot gjeldende regelverk.

Avtalen opprettholdes som en gentlemens agreement for å «forholde seg til den opprinnelige intensjonen», ifølge Kolbotn.

Nå ønsker Barcelona å hente Fenger til sitt akademi.

Oppegård Avis skriver at summen er rundt 50.000 kroner. Til VG sier daglig leder Birkeland at det er snakk om en fastsatt sum i euro, og at den ikke er 50.000 kroner.

– Klausulen ble tatt bort, for den var ikke gyldig. I henhold til bestemmelsene i overgangsreglementet så kan man ikke ha en sånn klausul, sier Birkeland.

Ifølge den daglige lederen ble det så laget en bonusavtale, hvor klausulen ble tatt ut.

– Det er viktig for oss å stå for det vi sier. Det handler om klubbens renommé og at agenter og spillere kan stole på oss. Så mener vi på generelt grunnlag at vi ikke bør inngå muntlige avtaler. For ettertiden så bør alt være skriftlig, spesielt når det handler om penger. Så står vi for dette som klubb, og har selvfølgelig fått juridisk veiledning fra forbundet.

– Og de har sagt at denne avtalen er innenfor?

– Det sier jeg ikke. Men de rådene og veiledningen vi har fått har vært medvirkende til en beslutning som vi kan stå inne for, sier han.

Fakta Dette sier regelverket Overgangsreglementet til Norges Fotballforbund sier at: «Det kan ikke inngås avtale som gir spilleren rett til andel av overgangsvederlag. Det kan heller ikke avtales begrensninger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb.» Vis mer

Han var ikke sjef selv da avtalen ble skrevet.

– Ville du inngått en slik avtale i dag?

– Det som er sikkert er at jeg ville sørget for at avtalen var innenfor regelverket. Det er ganske åpenbart.

– Muligheten skulle holdes åpen

Ifølge agent Jens Wenzl, som er blant de største aktørene på agentsiden i kvinnefotballen i Norge, var Barcelona interessert i å hente Fenger allerede i fjor, men at man da falt ned på at det var et tryggere valg å reise til Kolbotn.

– Perspektivet videre var at den muligheten (overgangen til Barcelona) skulle holdes åpen for henne. Vi ble enige om at hvis hun blir Kolbotn-spiller, så får hun mulighet hvis det skulle bli aktuelt, sier Wenzl til VG.

Wenzl sier han aldri har skrevet under på en kontrakt hvor en klausul om videresalg har vært med.

Fenger blir 17 år i oktober. Kolbotn sier de har mottatt en henvendelse fra Barcelona, men ikke noe konkret bud.

Spisstalentet står med ti mål på elleve kamper for Kolbotn i 2023.

VG har vært i kontakt med foreldrene til Martine Fenger. De opplyser at hverken de eller spilleren selv ønsker å kommentere saken.

NFF vil se nærmere på saken

Norges Fotballforbund bekrefter at de mottok en avtale som brøt med reglene.

«NFF kan bekrefte at vi i denne saken mottok nevnte tilleggsavtale/bonusavtale og at den ble sendt i retur på grunn av at vi mente den hadde innhold på tvers av gjeldende regelverk. Vi kan også bekrefte at vi har mottatt korrigert avtale signert av alle parter. På generelt grunnlag kommenter ikke NFF innhold i avtaler som spillerkontrakt eller dialogen vi har hatt med ulike parter knyttet til det» skriver kommunikasjonssjef Yngve Haavik.

Han skriver at det saksbehandlingen i NFF krever skriftlige avtaler.

«Muntlige avtaler generelt er i prinsippet like bindende partene imellom, men i praksis umulig for NFF å vurdere (...) Basert på foreliggende informasjon vil NFF vurdere å kontakte de involverte parter for å innhente ytterligere informasjon i sakens anledning» skriver Haavik.