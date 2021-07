Bøe Risa om drømmeovergangen: – Man må klype seg i armen

Frem til 2018 var det kun en fjern drøm for Vilde Bøe Risa å spille for favorittlaget Manchester United. Nå har drømmen blitt til virkelighet.

STOLT: Vilde Bøe Risa har signert for favorittklubben sin Manchester United. Dette er et offisielt pressefoto fra Manchester United Women. Foto: MANCHESTER UNITED WOMEN

20. juli 2021 22:36 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er ganske utrolig. Det hadde jeg aldri tenkt var mulig for noen år siden. Det er den største klubben i verden så det er spesielt å være en del av noe så stort. Jeg gleder meg til å være med på denne utviklingen de har startet, sier Bøe Risa til VG på telefon fra Manchester.

28. mai 2018 opprettet klubben et kvinnelag. I de to siste sesongene har United-kvinnene blitt nummer fire i den øverste divisjonen. I fjor skilte det bare ett poeng opp til Arsenal, som fikk kvalifiseringsplassen til Champions League. Seriemester Chelsea og Manchester City gikk rett inn i den gjeveste europacupen.

Bøe Risa har signert en kontrakt ut 22/23-sesongen, med opsjon på ytterligere ett år.

– Jeg husker godt da jeg fant ut at de startet et kvinnelag at det absolutt var noe jeg ville. «Tenk om det hadde vært mulig» gikk jeg rundt og fantaserte for meg selv. Det er spesielt å være en del av United. Jeg må fortsatt klype meg i armen, forteller 26-åringen fra Sandviken i Bergen.

Overgangen er ikke bare stor for 26-åringen selv. Hun har en bror som er Manchester United-supporter, mens moren og kjæresten heier på erkerivalen Liverpool.

– Akkurat det er litt tøft, men jeg håper de kan klare å heie på meg også, sier hun med et smil.

Bøe Risa har tidligere vært åpen om hvordan det var å miste sin far Terje brått i 2013. Han ble bare 52 år. Hjertet sviktet under sykkelløpet Skjærgårdsrittet på Sotra utenfor Bergen. Terje Risa spilte over 90 kamper for Brann, og det var han som trente Vilde i barne- og ungdomsårene.

– Han var Chelsea-supporter. Det er litt krasj i familien på akkurat det området der, men han hadde absolutt likt denne overgangen. Det er jeg ikke i tvil om, sier 26-åringen.

FIT FOR FIGHT: Vilde Bøe Risa sier at målet hennes er å være i startelleveren når sesongen starter. Foto: MANCHESTER UNITED WOMEN

Fakta Norske spillere i England Det er nå fem kvinnelige norske spillere i den øverste divisjonen i England: Chelsea: Maren Mjelde og Guro Reiten.

Manchester United: Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa.

Reading: Amalie Eikeland. Vis mer

Hun beskriver det sportslige steget opp som det riktige for henne. At hun kommer til en mer fysisk liga er noe hun mener hun kommer til å dra nytte av i den personlige utviklingen som fotballspiller. Hun mener ligaen er den beste i verden for øyeblikket.

– Føler du deg på topp nå som du har signert for favorittklubben?

– Jeg er på topp når jeg har vunnet Champions League. Det er en klar målsetting. Det finnes ikke noe større i en klubb enn å vinne akkurat det.

Oppmerksomheten er også noe hun har fått føle på etter overgangen. Flere medier har ønsket intervjuer. For øyeblikket bor hun på et hotell i Manchester, men om fire uker flytter hun inn i en leilighet i nærheten av Manchester sentrum.

Se Bøe Risas målgivende pasning på den lekre 2–0-scoringen for Sandviken mot Avaldsnes tidligere i år her:

At overgangen til Manchester United skjedde like etter at hun var Sandviken-spiller var imidlertid ikke skrevet i stjernene. Bøe Risa var kun i Bergen-klubben for å trene, etter at hun ga seg i Göteborg i Sverige etter 2020-sesongen. Planen var egentlig å signere for Manchester United tidligere i år, men det ble en vårsesong i Sandviken før overgangen ble en realitet.

– Det har vært en litt spesiell situasjon. Men det er bare sånn det er. Jeg prøvde bare å ha fokus på å bli bedre, så ville muligheten komme når den kom. Men jeg skal ikke legge skjul på at det har vært mye fram og tilbake, sier 26-åringen.

Hun forteller at hun foreløpig ikke har møtt Ole Gunnar Solskjær etter at hun ankom Manchester, men håper på at de to kan møtes ved en senere anledning.