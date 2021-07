Engelske fans stormet Wembley før EM-finalen mot Italia: – Skandale

LONDON (VG) Flere hundre engelske fans stormet nasjonalarenaen Wembley før den historiske EM-finalen mot Italia.

Politiet og sikkerhetsvaktene har sin fulle hyre med å holde folk unna stadion. Flere videoer viser tydelig at de ikke klarer å holde tilbake fans som trenger seg inn på Wembley.

Ifølge New York Times har over hundrevis av personer tatt seg inn uten gyldig billett.

– Hvis du har billetter og skal på kampen i kveld, vær forsiktig. Det har akkurat vært to hendelser med grupper som har forsøkt å storme arenaen, skriver Daily Mail-journalisten Dominic King.

VGs reporter på stedet, Arilas Berg Ould-Saada, beskriver at det er totalt kaos og at politiet fulgte etter på hester for å få stoppet personer som stormet inngangen.

– Vi håndterer en hendelse som oppsto ved den ytterste sikkerhetssonen utenfor stadion, med støtte fra politiet. Sikkerhetsrutiner ble raskt aktivert i de relevante områdene og det var ikke noe brudd på sikkerheten med mennesker som tok seg inn på stadion, skriver en talsperson fra Wembley.

Flere engelske journalister stusser over pressemeldingen og mener at dette ikke stemmer overens med deres oppfatning av situasjonen.

Klokken 20.04 norsk tid skriver Mike Keegan at en gruppe på minst 50 personer stormet inn på stadion og at vaktene var sjanseløse. Han skriver at politiet ikke var å se.

– Det er en skandale, sier Bernt Hulsker i VGTVs studio.

VGs reporter forteller at det løper vektere rundt på tribunen og jager ut folk som tilsynelatende ikke har billett.

Flere titalls fans brøytet seg gjennom inngangene og det begynner å bli tilløp til kaos inne på stadion også, men ikke noe beskjed fra speaker eller endringer i programmet foreløpig.