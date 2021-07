Det gikk galt like før avspark. Slik taklet Opdal overraskelsen.

Branns keeper hadde trent to ganger på fem-seks uker før han måtte starte.

8 minutter siden

– Jeg fikk ikke en fullgod oppvarming, men det gikk fint det. Jeg har spilt noen fotballkamper før, så det gikk bra, sier Håkon Opdal til BT etter at Brann spilte 1–1 mot Tromsø på hjemmebane.

Eirik Holmen Johansen skulle egentlig starte for Brann mot Tromsø lørdag kveld, men keeperkjempen tråkket over rett før kampstart.

Dermed ble Håkon Opdal kastet inn i startoppstillingen bare litt over ti minutter før avspark. Han trente for fullt både torsdag og fredag, men det var hans første skikkelige økter på mange uker.

– To treninger på fem-seks uker er lite grunnlag for å starte en kamp, men jeg var 100 prosent klar og skadefri, og jeg synes egentlig det gikk veldig fint, forklarer oddingen.

Håkon Opdal startet sin første kamp siden mai, men kunne ikke avverge Tromsøs scoring etter 18 minutter. Foto: Silje Katrine Robinson

– Veldig frustrerende

Sist gang Opdal spilte en kamp, var 3–0-seieren over Strømsgodset i mai. Han kan fortelle om seks frustrerende uker med akillesskade.

– Det har vært veldig frustrerende, for akillesproblemer hemmer deg veldig. Man klarer ikke å gjøre noe som helst egentlig.

Opdal var med på Brann-benken i de fire serierundene før Tromsø-kampen, men var egentlig ikke klar for å komme inn på laget og spille.

Eirik Holmen Johansen skulle egentlig starte sin sjette kamp på rad, men måtte kaste inn håndkleet like før kampstart. Foto: Silje Katrine Robinson

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen var takknemlig for at Opdal var tilgjengelig da laget trengte ham som mest lørdag kveld.

– Det er bra vi har en erfaren herremann i Håkon på benken. Han presterte mer enn godkjent, sier trønderen.

Tromsøs mål kom i det 18. spilleminuttet etter et skudd som gikk mellom mange Brann-spillere. Opdal mener ikke at manglende kampform var grunnen til at ballen traff nettmaskene.

– Jeg så den veldig sent. Jeg tror ikke jeg hadde tatt den selv om jeg hadde hatt hundre treninger før kampen, påpeker 39-åringen.

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen har stilt med syv forskjellige ellevere på de siste syv kampene. Lørdag ble han tvunget til å gjøre nok en endring like før kampstart. Foto: Silje Katrine Robinson

Én av fire førstelagskeepere tilgjengelig

Fredag ble det klart at Brann henter Mikkel Andersen. Den danske keeperen er spilleklar 1. august, og er dermed utilgjengelig for oppgjørene mot Mjøndalen og Bjarg de neste to helgene.

Danske Mikkel Andersen signerte for Brann fredag, og er spilleklar fra 1. august. Foto: Silje Katrine Robinson

– Det var egentlig en plan om å hente en keeper etter sesongen, men når muligheten med Mikkel dukket opp nå, var det ikke noe å lure på, sier Ingebrigtsen.

– Så man på oppvarmingen hovedgrunnen til at dere nylig valgte å hente ny keeper?

– Ja, definitivt. Håkon har vært skadet i lang tid, Markus (Olsen Pettersen) er skadet og vil være det i lang tid. I den samme perioden har Eirik (Holmen Johansen) også slitt litt, svarer Ingebrigtsen.

Ettersom Markus Olsen Pettersen også er skadet, hadde ikke Brann reservekeeper på benken mot Tromsø.

Om ikke Holmen Johansen er tilbake fra skade før 1. august, vil Håkon Opdal være den eneste friske førstelagskeeperen til de kommende oppgjørene mot Mjøndalen i serien og Bjarg i cupen.