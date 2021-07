Tromsø-unggutt ut mot Ingebrigtsen-uttalelse: – Ufint av Kåre

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen (55) langet ut mot August Mikkelsen (20) etter duellen der Daniel Pedersen (28) dundret i bakken.

SITUASJONEN: Her får Daniel Pedersen seg en luftetur etter duellen med August Mikkelsen. Foto: Marit Hommedal

10. juli 2021 23:03 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det var 68 minutter ut i kampen mellom Brann og Tromsø at Pedersen gikk i bakken. Brann-kapteinen lå stille på banen, før han viste tydelige bevegelser da han ble båret ut på båre. Brann-lege Magnus Myntevik sier i en SMS til VG at det går bra med kapteinen, og at han er sendt til sykehus for ytterligere undersøkelser.

– Det er fryktelig uvørent gjort av han som tipper han rundt. Han gjorde det med vilje. Det er skummelt og dårlig gjort. Hvis det der gikk bra, så var vi heldige, sa Kåre Ingebrigtsen til Eurosport om situasjonen.

De uttalelsene likte ikke Tromsø-unggutten.

– Det synes jeg er ganske ufint av Kåre. Jeg har ingen intensjon i verden om å skade en spiller. Det er ikke noe jeg holder på med. Jeg synes det er ufint å melde på direkte TV, sier Mikkelsen til VG.

– Jeg ser han ikke komme i det hele tatt. Jeg vet ikke at han kommer bak meg. Jeg snur ryggen til, og han flyr over meg. Jeg håper alt er bra med han, og at han er raskt tilbake på banen.

VG har gitt Kåre Ingebrigtsen anledning til å besvare Mikkelsens utspill i denne saken. Han har foreløpig ikke svart.

Se situasjonen her:

Selv om det så stygt ut, virker det som det har gått bra med Pedersen.

– Daniel har det fint. Sannsynligvis ingen skade, men han har vondt i nakken. Vi sender han til sykehuset for å ta røntgen, for å være på den sikre siden, skriver Brann-lege Magnus Myntevik i en SMS til VG.

Kampen endte til slutt 1–1, etter scoringer av Kent-Are Antonsen og Daouda Bamba.