Bård Finne er nær å bli Brann-spiller igjen

Åtte år etter den kontroversielle avskjeden er Bård Finne svært nær Brann på ny.

Husker du? Det er ni år siden pur unge Bård Finne snudde kampen for Brann mot Rosenborg på Stadion med to mål.

30. juli 2021 12:41

Den følgende setningen kan vekke følelser hos mange supportere: Bård Finne kan bli Brann-spiller igjen.

Angriperen er på vei ut av danske SønderjyskE og dermed tilgjengelig på markedet.

Neste stopp er nær å bli Brann, får BT bekreftet fra informert hold.

Dialogen mellom Brann og Finne-leiren er kommet svært langt og skal være nær å gå i boks.

– Bård Finne har gjennom hele karrieren vist seg som en målscorer. Og Brann har behov for en målscorer, sier BT-kommentator Anders Pamer om den mulige signeringen.

Stadion-helt og hatobjekt

Vender bergenseren Finne hjem, skjer det ni år etter at han ble Stadion-helt som 17-åring med to mål mot Rosenborg på tre minutter.

Og åtte år etter at han ble et hatobjekt blant mange supportere, da Finne dro til Köln gratis, heller enn å signere ny kontrakt med et Brann-lag der treneren ikke startet med ham.

Siden har Finne vært lite populær hos mange Brann-supportere, sammen med agent Stig Lillejord.

Bård Finne scoret hattrick mot Sandnes Ulf i 2013, men ble pepet på. Trener Rune Skarsfjord satset på Martin Pusic som spiss fremfor Finne.

– Hørte ikke noe

Også i 2017 var Finne koblet til en Brann-retur, men den gang ble det Vålerenga.

– Vi har ikke hørt et ord fra Brann. I løpet av perioden som er gått der Bård har spilt lite, har Brann aldri kommet med en forespørsel om Bård, sa Lillejord den gang.

Som flere andre ganger ble det bruduljer. Daværende sportssjef Rune Soltvedt svarte slik i avisen:

– Vi føler oss ikke såret eller truffet på grunn av det Stig sier, men jeg synes dette bare er unødvendig. Han prøver å få bort fokus fra noe som han vet vekker følelser i Bergen.

Nå har «Team Finne» hørt flere ord fra Brann og det ser ut til å ende med en gjenforening.

I Vålerenga huskes Finne for å ha avgjort en derbykamp mot Lillestrøm på overtid. Han spilte for Oslo-klubben til og med i fjor, da et nytt utenlandsopphold ventet.

Danske SønderjyskE har ikke benyttet Finne den siste tiden. Det har åpnet for at han kan dra videre.

Og tilbake til Bergen.