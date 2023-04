Vålerenga snudde ellevill storkamp mot Brann – ny serieleder i Toppserien

(Brann – Vålerenga 2–3) Andrine Hegerberg så ut til å bli matchvinner da hun skrudde et hjørnespark rett i mål. Så snudde alt for Vålerenga anført av Olaug Tvedten.

TOMÅLSSCORER: Olaug Tvedten senket Brann med to mål. Her fra Oslo-derbyet mot Lyn i fjor sommer.

23.04.2023 16:52 Oppdatert 23.04.2023 17:14

Det var duket for årets første storoppgjør mellom lagene som i fjor var en del av mestersluttspillet mestersluttspilletSluttspillet mellom de fire beste lagene i grunnserien i Toppserien. Brann vant til slutt foran Vålerenga, Rosenborg og Stabæk. i Toppserien, og det ble dramatisk allerede før avspark.

Nora Eide Lie dro nemlig på seg en skade på oppvarmingen, og ble erstattet av Alyssa Walker i Branns lagoppstilling kort tid før avspark.

Det var kanskje ikke så dumt for bergenserne, for allerede før fem minutter var spilt dukket amerikaneren opp og sendte Brann i ledelsen.

Kun fem minutter senere slo Vålerenga tilbake ved Olaug Tvedten, og det sto 1–1 til det gjensto drøye ti minutter på Stemmemyren.

Da skrudde Andrine Hegerberg et hjørnespark rett i mål, og sendte de fremmøtte til himmels.

RETT I MÅL: Andrine Hegerberg scorer direkte fra hjørnespark. Her fra bortekampen mot Lyn i serieåpningen i mars.

Vålerenga skulle imidlertid klare å slå tilbake umiddelbart nok en gang.

Bare to minutter etter Hegerbergs cornermål banket landslagsspiller Thea Bjelde til fra distanse. Skuddet gikk via et Brann-bein, og da var Bjeldes landslagsskollega Aurora Mikalsen utspilt i Brann-buret.

Fem minutter før slutt var snuoperasjonen et faktum. Elise Thorsnes headet ballen ned til Tvedten, som fra 14–15 meter banket inn sitt andre mål for dagen.

Minuttet etter ble tomålsscoreren byttet ut, og mottok gratulasjonene på Vålerenga-benken.

Gjestene fra Oslo holdt unna i sluttminuttene, og kan ta med seg tre poeng tilbake til hovedstaden. Det gjør at Nils Lexerøds kvinner topper tabellen med 13 poeng etter fem serierunder.

Tabelltoer Rosenborg er poenget bak, mens Lillestrøm følger ytterligere ett poeng bak der. Regjerende mester Brann trøbler videre, og står med åtte poeng etter tre strake kamper uten seier.