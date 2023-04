Knutsen varsler endringer: – Vi må til tegnebrettet

ASPMYRA (VG) Etter cupexit mot LSK og nesten-fadese mot Brann er Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen tydelig på grepene serielederen må ta.

ØNSKER Å HEVE SEG: Bodø/Glimt-leiren er skuffet over egne prestasjoner den siste tiden. Fra venstre: Fredrik Bjørkan, Marius Lode, Joel Mugisha Mvuka, Lasse Nordås, Patrick Berg, Amahl Pellegrino, trener Kjetil Knutsen og assistent Morten Kalvenes.

30.04.2023 09:23 Oppdatert 30.04.2023 09:57

Nyopprykkede Brann nøytraliserte de seiersvante gultrøyene fra Nord-Norge foran et utsolgt Aspmyra i 45 minutter lørdag kveld. Til slutt endte oppgjøret 2–2.

Fra tribuneplass var det åpenbart hvilke taktiske grep Brann startet oppgjøret med:

Midtspiss Bård Finne mannsmarkerte Glimts dype ballfordeler Patrick Berg da hjemmelaget skulle bygge angrep bakfra.

Samtidig fotfulgte Brann-ankeret Sivert Heltne Nilsen den ene av Glimts to indreløpere.

Brann-indreløper Felix Horn Myhre tok seg av den siste i trioen på hjemmelagets midtbane.

Det bidro til at Glimt aldri fikk til sitt velkjente offensive spill i den første omgangen, hvor de også var passive og svake i sitt eget press-spill.

– Det var vi forberedt på. Det er et smalt press vi møter. Vi var veldig klar på hvordan vi skulle spille det av, men det er vi altfor dårlige til. Det var skuffende, men presset deres visste vi nøyaktig hvordan ville bli, sier Glimt-sjef Kjetil Knutsen til VG.

– Hvilke tanker gjør du deg etter en variabel uke med cupexit og denne kampen?

– Jeg har mange forklaringer på hvorfor det er sånn. Det har vært en rotete siste måned for oss med skader, få på trening og folk ut og inn. Det må bare jobbes på feltet. Vi må bruke hver eneste dag optimalt for å løfte enkeltspillere og laget. Jeg tror vi må til tegnebrettet også. Vi må jobbe beinhardt for å komme tilbake dit vi ønsker å være.

I dette intervjuet forteller suksesstreneren nøyaktig hva som har gått galt for storlaget:

Rundt pause gjorde Knutsen flere endringer. Begge indreløperne gikk av banen. Først måtte danske Albert Grønbæk gå av med skade, før Morten Konradsen ble satt igjen i garderoben før 2. omgang. I deres posisjoner kom Hugo Vetlesen, som har slitt med skade, og 19-åringen Fredrik Sjøvold inn.

På høyre back erstattet skadeplagede Omar Elabdellaoui en for dagen svak Adam Sørensen. Endringene bidro til at Glimt overtok initiativet og scoret to mål, begge signert Amahl Pellegrino.

I intervjusonen etter matchen ønsket Knutsen å rose Brann. Han mener Eirik Hornelands nyopprykkede mannskap vil være med i tetkampen denne sesongen. Etter fire runder ligger bergenserne på 2. plass – tre poeng bak Glimt.

– Det er et godt lag som garantert kommer til å være med helt ut. All ære til den jobben som er gjort rundt det laget de siste årene, sier Knutsen og ramser opp rødtrøyenes grunnspill, samhold og «enorme» utviklingstempo som suksessfaktorer.

Men da VG videreformidler rosen til Horneland, nekter treneren for at Brann er med i tittelkampen denne sesongen.

– Nei, vi er overhodet ikke der. Vi er et lag som skal opp og ta nivået og stabilisere oss. Så skal vi utvikle oss uke for uke, men vi kommer til å gå på noen smeller. Vi tenker ikke tabell, men utvikling, sier Horneland i dette intervjuet:

Taktisk vil ikke Bård Finne erkjenne at han mannsmarkerte Berg, men spissen medgir at han passet ekstra på Glimt-kapteinen.

– Jeg vil ikke kalle det mannsmarkering, for vi presser som vi alltid gjør. Men det er klart at vi må ta ekstra hensyn til noen spillere. Førsteomgangen vår er veldig god. Så er det surt at de utligner langt ut i overtiden, sier Finne til VG.

– Hvor bevisst var du på å ligge nær Berg da Glimt hadde ballen?

– Det så man vel. Det var jeg en smule bevisst på, innrømmer spissen og gliser.

Berg merket godt at Finne alltid var i nærheten.

– Det var vi klar over på forhånd. Måten de presser på, er å slippe ned spissen på vår sentrale midtbanespiller og så kommer de litt høyere med kantene. De lykkes godt med det, forteller Berg til VG og forklarer hva som var Glimts mottrekk, som de mislyktes med i første omgang, i dette intervjuet: