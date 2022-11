Rashford-kunst for England: – Dette er grunnen til at jeg spiller fotball

(Wales-England 0-3) Marcus Rashford (25) og Phil Foden (22) grep muligheten – og gir England-sjef Gareth Southgate hodebry før åttedelsfinalen mot Senegal.

FLYR HØYT: Marcus Rashford jubler for scoring i 3–0-seieren over Wales.

Ifølge Stabæk-trener Lars Bohinen er valget enkelt. Han kunne ikke fatte hvorfor Southgate ga Manchester United-spilleren plass i elleveren – og omtalte det som «en gåte» på Twitter.

– Stein i skoen, meldte Bohinen.

En ydmyk Rashford innrømmet at England kunne spilt bedre i 3–0-seieren over Wales.

– Dette er grunnen til at jeg spiller fotball, for de største og beste øyeblikkene. Jeg er glad vi er videre, og forhåpentligvis kan vi bygge videre på dette, for jeg har store ambisjoner for dette laget, sier Rashford til BBC.

Etter en seig første omgang, der Wales bare maktet å forsvare seg og det gikk litt for sakte med England, kom Marcus Rashford & co. på banen med krutt i støvlene etter hvilen.

Rashfords frispark etter 50 minutter duppet perfekt ned i lengste hjørne, bak en luftboksende Danny Ward i Wales-buret.

Manchester United-angriperen startet sin første kamp i VM – og han skulle bli involvert i mer bare minuttet senere.

Rashford vant ballen høyt i banen. Han fikk pirket den til Harry Kane, som nok en gang viste seg som en utsøkt servitør da han fant Phil Foden foran mål. 2–0 til England. Kane ble dermed første engelskmann med tre målgivende i samme VM siden David Beckham i 2002.

3–0 fikset Rashford mer eller mindre på egen hånd.

25-åringen har dermed tre mål i årets VM, og han er den første Manchester United-spilleren med det antallet i EM eller VM siden Bobby Charlton i 1966.

De fleste husker hvordan det endte da.

Rashford startet riktignok oppgjøret med noen svake berøringer, og en misbrukt gigantsjanse etter ni minutter.

Stabæk-trener Lars Bohinen lot seg ikke imponere:

– Er gåten løst for deg nå, spurte en Twitter-bruker noe senere.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Bohinen, men har foreløpig ikke lyktes.

Et svært blekt Wales-lag, der en nærmest usynlig Gareth Bale ble tatt av i pausen, var ingen målestokk for England, som dermed vant sin gruppe foran USA.

England møter Senegal i åttedelsfinalen søndag, mens USA møter Nederland lørdag.

Der får trener Gareth Southgate et luksusproblem på topp. Raheem Sterling og Bukayo Saka startet på kantene i Englands to første VM-kamper, mens Foden og Rashford altså var med å sikre Englands syvende strake seier over naboen Wales.

Forrige gang Wales slo England var i 1984. Da ble Mark Hughes matchvinner.

