Stjerneskuddet vraket Tysklands erkerival: – Han er en eksepsjonell spiller

AL KHOR (VG) (Spania-Tyskland 1–1) Det tyske VM-håpet lever, men bare så vidt. Stjerneskuddet Jamal Musiala (19) spilte en viktig rolle i redningsaksjonen, men den aller viktigste jobben gjorde han allerede i februar i fjor.

HØYT OPPE: Jamal Musiala imponerer eksperter under VM i Qatar.

28. nov. 2022 00:43 Sist oppdatert 6 minutter siden

Med kjappe touch og retningsforandringer svingte Jamal Musiala til tider rundt med de spanske spillerne i den qatarske ørkenen nord for Doha.

Bayern München-vingen toppet det hele med å være nest sist på scoringen som for alvor blåser liv i tyskerne EM-håp.

Det er imidlertid ingen selvfølge at unggutten skulle herje for Tyskland i «ørkenteltet» Al Bayt søndag kveld – og ikke på den engelske benken to døgn tidligere, som det humoristisk påpekes i sosiale medier etter vrakingen av England-unggutten Phil Foden.

Musiala er født i Tyskland, men den dribleglade kantspilleren tilbrakte ungdomsårene i Southamptons og Chelseas akademier etter at familien flyttet til England da han var syv år. Så sent som i 2020 representerte han England på U21-nivå.

– Ikke alle er like fornøyde

24. februar 2021 annonserte han at han ville spille for Tyskland – til tross for et tjuetalls aldersbestemte landskamper for England – og en måned senere debuterte han i VM-kvalifiseringskampen mot Island.

– Til slutt kjente jeg bare på følelsen jeg hadde hatt i en lengre periode, og det var at den riktige avgjørelsen var å velge Tyskland, hvor jeg er født. Likevel var det ingen enkel avgjørelse for meg, sa unggutten til The Athletic.

Valget har ikke bare gått upåaktet hen. Etter det forsmedelige 1–2-tapet mot Japan var det mange engelske fans som moret seg på Musialas bekostning, og det er heller ikke første gang han får gjennomgå.

– Det er ikke alle England-fans som er like fornøyde, men jeg tenker at det betyr at jeg gjør noe riktig hvis det opprører noen at jeg ikke valgte landet deres, har Musiala uttalt, ifølge Daily Mail.

I søndagens kamp fikk han satt skapet på plass. Han ble kåret til banens beste spiller og belønnet med en åtter på VG-børsen.

– Den som virkelig sto seg ut for meg var Musiala. Han kommer til å bli en fantastisk spiller, sa tidligere Manchester United-keeper Peter Schmeichel på BBCs sending etter Tysklands 1–1-kamp mot Spania.

Fakta VG-børsen: Spania - Tyskland SPANIA (4-3-3): Unai Simón 6 Dani Carvajal 5

Rodri 5

Aymeric Laporte 6

Jordi Alba 6 Gavi 6

Sergio Busquets 7

Pedri 7 Ferran Torres 4

(Alvaro Morata) 6

Marco Asensio 5

Dani Olmo 6 TYSKLAND (4-2-3-1): Manuel Neuer 5 Thilo Kehrer 5

Niklas Süle 4

Antonio Rüdiger 6

David Raum 6 Leon Goretzka 7

Joshua Kimmich 6 Serge Gnabry 5

Ilkay Gündogan 3

Jamal Musiala 8 BB Thomas Müller 3 Vurdert av Knut Espen Svegaarden Vis mer

Southgate-ros

Vrakingen smaker også bittert for England-sjef Gareth Southgate, som blant annet så Musiala skaffe straffe i 3–3-kampen i september.

– Han er en eksepsjonell spiller. Han vet hvor mye vi liker ham og hvor mye vi ønsket å beholde ham hos oss, uttalte Englands trener etter kampen, ifølge Bundesliga News.

STATISTIKK: Slik spilte Jamal Musiala mot Spania.

I 2019 meldte 16 år gamle Musiala overgang fra Chelsea til Bayern.

– Han trente med spillere fra det tyske landslaget, og de fikk sjansen til å påvirke ham. Det er veldig synd når han er et så spesielt talent, sa Southgate om Musiala, som med en nigeriansk far og en mor men polske røtter, kunne velge og vrake.

Innbytterne Álvaro Morata og Niclas Füllkrug scoret hvert sitt mål i 1–1-kampen søndag kveld. Musiala og tyskerne er nødt til å slå Costa Rica i siste gruppespillkamp, dersom de skal ha håp om avansement til åttedelsfinalene i Qatar.

De er samtidig avhengig av at Japan ikke slår Spania, som har betydelig bedre målforskjell og etter alt å dømme vil havne foran tyskerne ved poenglikhet.