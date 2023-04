Medier: Enrique i London for Chelsea-samtaler

Flere medier skriver onsdag at Luis Enrique (52) er klar for å diskutere mulighetene for å bli Chelseas nye manager.

LONDON CALLING: Luis Enrique kan bli Chelseas nye manager. Her på en pressekonferanse fra tiden som spansk landslagssjef.

05.04.2023 10:27 Oppdatert 05.04.2023 11:15

Enrique var ferdig som landslagssjef for Spania etter Qatar-VM i desember, og nå kan 52-åringen være på vei tilbake til managerstolen.

Flere medier har meldt om interessen, og onsdag formiddag meldte den britiske storavisen The Independent at Enrique reiste til London for å prate med Chelsea etter at spanjolen angivelig imponerte i de innledende samtalene.

En snau time senere skriver journalisten Fabrizio Romano på Twitter at Enrique har landet i den engelske hovedstaden, og at han definitivt har lyst på Chelsea-jobben.

Den tidligere Barcelona- og Real Madrid-spilleren har tidligere vært manager for Roma, Celta Vigo og Barcelona. I sistnevnte vant han både LaLiga, Copa del Rey og Champions League i 2014/15-sesongen.



I et intervju med den spanske avisen Ser Gijon i forrige uke fortalte han at han kunne se for seg å lede en klubb i England.

– Jeg vil gjerne prøve meg i Premier League, men jeg vil bare akseptere et interessant prosjekt. Jeg vil bare slutte meg til en klubb der jeg kan gjøre store og viktige ting, sa Enrique og la til at han hadde fått forespørsler fra flere landslag.

Graham Potter ble sparket som Chelsea-manager søndag, og flere navn har blitt nevnt som en mulig etterkommer. I tillegg til Enrique har navnet til tidligere Bayern München-manager Julian Nagelsmann gått igjen.

