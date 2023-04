Fransk storavis om Messi: «Skilsmissen er nær»

Lionel Messis (35) tid i PSG går mot slutten, melder franske medier. Ryktene om en Barcelona-retur vokser samtidig i styrke.

FERDIG? Lionel Messi virker å være ferdig i PSG etter sesongen.

04.04.2023 10:02 Oppdatert 04.04.2023 10:25

«Skilsmissen er nær», skriver den franske storavisen L’Equipe tirsdag.

De sikter til PSG og Lionel Messi. Avisen skriver at det fortsatt er en liten mulighet for at argentineren fortsetter i klubben, men det innebærer at han tar et «betydelig» lønnskutt. Kontrakten går ut etter sesongen.

Messi tjener omtrent 250 millioner kroner per år i den franske storklubben, men de må kutte kostnader som følge av Financial Fair Play Financial Fair PlayFinancial Fair Play (FFP) er et regelverk innført av UEFA for å sikre økonomisk bærekraft og rettferdig konkurranse mellom fotballklubber ved å begrense deres økonomiske tap og overvåke deres finansielle oppførsel., ifølge L’Equipe.

Bør Messi fortsette i Paris? Ja Nei Vet ikke

PSG leder Ligue 1 Ligue 1Det øverste nivået i det franske ligasystemet. med seks poeng, men røk ut av Champions League i åttedelsfinalen mot Bayern München og fansen er ikke overbevist. I helgen tapte PSG 0–1 for erkerivalene Lyon, og Messi ble møtt av pipekonsert av PSG-supporterne.

Det har vakt reaksjoner i Argentina, mens også den franske fotballegenden Thierry Henry har kritisert PSG-fansen.

TV-kanalen og nettavisen TyC Sports i Argentina mener forholdet mellom Messi og Paris-fansen blir «stadig fjernere».

Daniel Avellaneda, skribent i den argentinske storavisen Clarin, beskriver kontrastene fra Messi ble hyllet i Argentina to uker tilbake etter VM-triumfen før jul.

«Messi er ikke en profet utenfor landet sitt. Etter å ha blitt æret i Argentina, ble han trakassert i Paris», skriver Avellaneda i Clarin.

Han skriver at «Messi er den mest avviste utlendingen i Paris». Avellaneda er usikker på et comeback til Barcelona.

«En retur av Messi til Barcelona vil ikke være lett. Utover forholdet til Xavi, hans tidligere partner som han snakker regelmessig, og familiens ønske om å returnere til Barcelona, er det også sant at forholdet hans til Joan Laporta Joan Laportapresident i FC Barcelona. har sprukket», skriver Clarin-kommentatoren.

Emmanuel Petit, verdensmester med Frankrike og tidligere Barcelona-spiller, råder i likhet med Thierry Henry om at Messi bør forlate PSG.

– Ingen spiller har noen gang tatt steg i PSG, det er ikke Messis feil, sier Petit ifølge avisen AS.

Ifølge den franske avisen Le Parisien lever PSG-manger Christophe Galtier farlig med tanke på fremtiden.