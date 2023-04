Tar Martial i forsvar: – Når han er i laget, spiller vi vår beste fotball

Anthony Martial (27) er inne i nok en trøblete sesong med Manchester United. Med flere skadeavbrekk og i skyggen av Marcus Rashford i storform har det blitt lite spilletid og få mål. I forkant av bataljene mot Europaliga-laget Sevilla tar United-manageren den franske spissen i forsvar.

KLAR: Anthony Martial kan få sin første start på tre måneder mot Sevilla i Europa League-kvartfinalen.

Torsdag kveld ønsker Manchester United den spanske klubben Sevilla velkommen til Old Trafford og kvartfinale i Europa League.

Med toppscorer Marcus Rashford ute med skade, er scenen rigget for Anthony Martial som etter alle solemerker får sin første start på tre måneder etter hofteskaden i januar.

– Han er klar til å starte kampen. Angrepsrekken fungerte bra mot Brentford og Everton, og fordelen var at vi kunne bytte inn Martial, få han sakte tilbake i laget og gi han minutter til å bli vant til høyt nivå og høy intensitet. Men han var klar til å starte allerede mot Everton, forklarer United-sjef Erik ten Hag.

For den franske spissens del blir det et gjensyn med gamle lagkamerater. 25. januar i fjor gikk Martial på lån til nettopp Sevilla – kongene av Europa League. kongene av Europa League.Sevilla er den mestvinnende klubben i Europa League. Seks ganger har de vunnet turneringen (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 og 2020). Men oppholdet i den spanske storbyen ble alt annet enn en suksess.

27-åringen spilte kun tolv kamper, og leverte fattige ett mål og én målgivende. Det imponerte ikke Sevilla nok til å signere franskmannen permanent.

– Det er den eneste løsningen. Vi la mye i det, en spiller som viste hva han var god for, men ikke klarte å tilpasse seg. I tillegg var det flere skader. Han spilte ikke på måten vi ønsket, og jeg skal ikke si at vi ikke forsøkte, men det fungerte bare ikke, sa Sevilla-president Jose Castro etter fjorårets sesong.

STEMTE IKKE: Anthony Martial fikk ikke oppholdet han hadde ønsket seg i Spania og Sevilla.

Returen til England og Manchester United har også vært preget av trøblete skader og lite spilletid. Tolv kamper, seks fra start og fire mål på Uniteds 49 kamper er fasit drøyt en og en halv måned før sesongslutt. Det ble tema på onsdagens pressekonferanse.

– Du har alltid forsvart han, selv om han er inn og ut av laget. Er det ikke på tide at han viser seg frem?

– Tiden han trenger på å score er mye mindre enn de andre. Når han er i laget spiller vi vår beste fotball og får best resultater som lag. Du sier jeg forsvarer han. Jeg peker bare på statistikk, og jeg ser hvordan han bidrar til laget, fastslår Erik ten Hag på pressekonferansen.

Ten Hag tar ikke lett på kampen mot Sevilla. Spanjolene har for vane å levere varene i Europa League, noe United har fått kjenne ved flere tidligere anledninger. I 2018 ble de røde djevlene slått ut av Sevilla i åttedelsfinalen av Champions League, etter uavgjort og et 1–2-tap.

I 2020 led de samme skjebne og ble slått ut av semifinalen av Europa League etter å ha tapt 1–2.

Seks ganger har den spanske klubben vunnet Europa League – det er flere enn noen andre klubber.

– De har et godt rykte i turneringen. De har vunnet mest av alle, så det er en storslått rekord. Men vi er klar over det, og at det er målet deres. Vi er sikre på at de vil prøve å gjøre det samme igjen, sier ten Hag.

