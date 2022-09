Elabdellaoui om skrekkbildene som ble lekket: – Før jeg ankom sykehuset, var bildene overalt

LILLESTRØM (VG) Omar Elabdellaoui (30) er tilbake på landslaget for første gang etter den dramatiske fyrverkeri-skaden nyttårsaften 2020.

MED BRILLER: Omar Elabdellaoui bruker briller for beskyttelse etter skaden på synet.

20. sep. 2022 14:25 Sist oppdatert nå nettopp

– Det føles utrolig godt og deilig å være tilbake. Jeg har jobbet hardt. Synet er hundre prosent, brillene er mer for beskyttelse, sier Omar Elabdellaoui.

Høyrebacken, som venter på kamp nummer 50 for Norge, er kontraktløs for tiden etter at han ble enig med Galatasaray om å terminere kontrakten. Nå er han i sin første landslagstropp siden høsten 2020.

Elabdellaoui var kaptein for det norske landslaget frem til han holdt på å miste synet etter at fyrverkeri smalt i ansiktet hans på nyttårsaften 2020. Etter at han først hadde vært klinisk blind, måtte han gjennom elleve operasjoner for å få igjen synet.

Flere reagerte på at bilder av Elabdellaoui fra ambulansen ble spredt i sosiale medier raskt etter ulykken.:

– På vei i ambulansen var det tydeligvis en som skulle passe på meg, som hadde sendt bilder av meg. Jeg så ikke noe på det tidspunktet. Hun hadde da sendt bilder, jeg vet ikke til hvem. Før jeg ankom sykehuset, var bildene var overalt og hele Europa hadde forstått at jeg hadde fått en stygg skade, sier Elabdellaoui på Dagbladets spørsmål og fortsatte:

– Klubben ville anmelde og hele pakken, men på det tidspunktet følte jeg ikke at jeg vant noe på å gjøre det. Jeg tenkte det gikk fint for min del, og at en unnskyldning holdt.

Han forteller at synet nå er helt bra, men at han bruker bilder for beskyttelse.

– Jeg levde veldig mye på minner da jeg var skadet. Jeg gikk tilbake å så på bilder av alt jeg har opplevd, både klubb- og landskamper. Det var en viktig motivasjon, sier Elabdellaoui.

Veteranen synes ting har endret seg på landslaget siden sist han var med, mye på grunn av Erling Braut Haaland.

– Den største forskjellen at vi har en verdensstjerne. Vi har også en Martin Ødegaard som er kaptein for en stor klubb. Det er stor forskjell fra sist gang jeg var med, sa Omar Elabdellaoui.

VG har skrevet at høyrebacken har avslått tilbud fra russiske Dinamo Moskva og greske AEK, samt en klubb til.

Landslagstrener Ståle Solbakken er spent på hvordan 30-åringen fra Sagene står.

– Det vet vi egentlig ikke. I oppkjøringen så han bra ut, men det er lenge siden. Jeg kan ikke si jeg vet hvor han står. Vi får noen treninger nå, sier Solbakken.

Norge møter Slovenia (24. september) og Serbia (27. september) til de to siste Nations League-kampene. Kaptein Martin Ødegaard er usikker til samlingen etter en skade sist uke. Solbakken sa mandag at han håper og tror midtbanespilleren blir klar etter tester i London. Tirsdag fortalte Solbakken at det ikke var noe nytt.