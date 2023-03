Tøff belastning for Haaland og City: – Klar fordel Arsenal

Erling Braut Haaland er i praktslag. Men tøff kampbelastning kan bli en stor utfordring for Manchester City i Premier League-avslutningen. For Martin Ødegaard og Arsenal er det helt motsatt.

London-klubben kan sikre seg åtte poengs forsprang til City med seier mot Crystal Palace søndag ettermiddag. Den siste kampen før det norske landslaget samles foran EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Georgia.

Erling Braut Haaland viste kanonform med et nytt hat trick da Burnley ble slått 6–0 i FA-cupens kvartfinale lørdag. Dermed skal Haaland og co. kjempe videre på tre fronter i avslutningen av sesongen: Premier League, Champions League og FA-cupen.

Potensielt kan Manchester City komme til å spille 16 kamper fra 1. april til siste serierunde i Premier League går 28. mai.

Ødegaards Arsenal ble slått ut av Europa League torsdag og tidligere har det også blitt exit i FA-cupen mot nettopp City. Dermed har Arsenal etter Palace-kampen kun 10 ligamatcher å konsentrere seg om i løpet av 58 dager.

Fakta Arsenals program 19. mars: Crystal P. (h). 1. april: Leeds (h). 9. april: Liverpool (b). 16. april: West Ham (b). 21. april: Southampton (h). 26. april: Manchester C. (b). 29. april: Chelsea (h). 6. mai: Newcastle (b). 13. mai: Brighton (b). 20. mai: Nottingham (b). 28. mai: Wolverhampton (h). Vis mer

– En klar fordel for Arsenal, sier Torstein Dalen-Lorentsen. Han er forskningsleder i Sintef og har doktorgrad i idrettsmedisin.

– Nå er vi i den delen av sesongen vi skal være best. Selvsagt må vi alltid være gode, men nå må vi prestere i hver eneste kamp, sier Haaland etter sitt sjette hat trick i City-trøya lørdag:

Fotballforskeren, med ekspertise på skadeforebygging og belastningsstyring, mener det ikke er avskrekkende for Manchester City å spille potensielt 16 kamper på 58 dager.

– Det er ikke ekstremt, men dette kan likevel bli fordel Arsenal, sier Dalen-Lorentsen.

Arsenal har bare tre dager mellom seriefinalen mot Manchester City på bortebane og en forventet tøff hjemmekamp mot Chelsea i slutten av april. Men i serieavslutningen i mai har Martin Ødegaard god tid til å trene og pleie eventuelle småskader. Intervallet mellom de fem siste kampene er 7-7-7-8, regnet i dager.

– Det er en åpen fordel å være mindre eksponert for skader i slutten av en sesong. De fleste skader skjer jo i kamp. I tillegg rekker de å restituere seg mellom matchene, mener fotballforskeren.

Manchester City skal i tillegg til 11 ligakamper ut i to knalltøffe Champions League-kvartfinaler mot Bayern München, to potensielle semifinaler mot Real Madrid eller Chelsea, og en semifinale i FA-cupen.

– Men Manchester City er vant til å kjempe på mange fronter samtidig, minner Torstein Dalen-Lorentsen om.

Mye kommer an på hvordan City-manager Pep Guardiola disponerer laget og ressursene inn i sesongavslutningen.

– Pep må rullere mer. Det er fordeler og ulemper med det. Hvis det for eksempel oppstår en skade på Erling Braut Haaland, så har de en fordel av at de har brukt Julian Alvarez i mange kamper. Han er i matchmodus og kan gå rett inn. Arsenal har ikke den samme muligheten. Med mindre PL-kampene blir avgjort tidlig, for eksempel ved å lede 3–0 til pause, sier forskeren.

Julian Alvarez satte inn to mål lørdag i en målfest hvor også et tredje spissalternativ, Haaland-innbytter Cole Palmer, kom på scoringslisten.

Arsenal får dermed i gjennomsnitt en pause på 5,8 dager mellom kampene, mens City kan komme til å få bare 3,6 dager til restitusjon, trening og rehabilitering av skader.

Fakta Citys mulige program 1. april: Liverpool (h). 8. april: Southampton (b). 11. april: Bayern M. (h). 15. april: Leicester (h). 19. april: Bayern M. (b). 22. april: Semi FA-cupen. 26. april: Arsenal (h). 30. april: Fulham (b). 6. mai: Leeds (h). 9./10. mai: Semi CL. 13. mai: Everton (b). 16./17. mai: Semi CL. 20. mai: Chelsea (h). 28. mai: Brentford (b). 3. juni: Finale FA-cup. 10. juni: Finale Champions L. I tillegg må PL-kampene mot West Ham og Brighton omberammes på grunn av kvart- og semifinale i FA-cupen. Vis mer

Arsenal kan potensielt få 2,2 dager i snitt mer til trening og restitusjon enn City frem til i slutten av mai. En eventuell finale FA-cupen og Champions League-spilles etter ligaslutt.

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard møtes mandag i Marbella. Det norske landslaget kommer til å trene på Middelhavskysten frem til helgen. Lørdag åpner EM-kvaliken mot Spania på La Rosaleda i Malaga.

Bare tre døgn senere i Georgia motstander i Batumi.

