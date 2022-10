Rekdal om Sæters kontroversielle valg: - En kenguru i et minefelt

Rosenborg-spiss Ole Sæter (26) har vært høyt og lavt de siste dagene. Først fyrte han løs mot Molde, så signerte han for agent Jim Solbakken. Sistnevnte har satt sinnene i kok i Trondheim

KONTROVERSIELL: Ole Sæter har satt sinnene i kok blant egne supportere etter at han valgte å signere for agent Jim Solbakken.

21. okt. 2022 12:45 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er spent, men håper at fansen besinner seg. Jeg skjønner skuffelsen og frustrasjonen, men det er ikke første gang det koker i fotballen. For min del er det viktigste hva Ole gjør på banen, men av og til oppfører han seg som en kenguru i et minefelt. Men Ole er Ole. Det er en grunn til at han har vært god, sier Rekdal i podkasten «Fotballrådet».

Det siste døgnet har Sæter gått fra å være Kjernens store kjæledegge, til å motta mye hets fra sine egne på sosiale medier. Nyheten kom dagen etter at han trolig scoret noen ekstrapoeng hos supporterne ved å gå knallhardt ut mot erkerivalen. arrow-outward-link

Mannen med 14 eliteseriescoringer denne sesongen har tidligere i år takket nei til Rosenborgs kontraktsforslag. Argumentet fra Sæters side var at partene var for langt fra hverandre. Siden har Sæter, som selv kaller seg for «løven», valgt å bryte med agentselskapet Stars & Friends, før han nå altså valgte å signere for Jim Solbakken.

Rekdal mener noe av nøkkelen til Sæters suksess er at han ikke har blitt lagt for sterke bånd på. Samtidig understreker han at forholdet mellom trener og spiller må være godt.

– Jeg tror Ole er veldig trygg på trenerne sine, og så er vi trygg på ham så langt det går også, selv om han av og til tråkker i det minefeltet, er Rekdals analyse.

Sammen med Molde-trener Erling Moe er RBK-treneren gjest i podkasten som ledes av Viking-spiller Kristoffer Løkberg og Discovery-programleder Vegard Flemmen Vaagbø.

Det ble naturlig nok også snakket om Rosenborg skal stå æresvakt for Molde på Aker stadion førstkommende søndag eller ikke. Etter at Magnus Wolff Eikrem hauset opp at trønderne skulle stå æresvakt, svarte klubben med en pressemelding arrow-outward-link hvor de mente at romsdalingene var mer ute etter å ydmyke dem enn å motta selve hyllesten.

I podkasten forsøker Rekdal å forklare hvorfor klubben har handlet som de har gjort.

– Det er nok mange faktorer som ender i en slik avgjørelse. Når det ikke er tradisjon for det, mener jeg at det er opp til hver enkelt klubb. Vi kan sikkert diskutere oss både den ene og andre retningen om hva som er riktig, sier RBK-sjefen.

– Det skal være litt kok og rivaleri i fotball, slår Rekdal videre fast.

– Molde har vært suverent best, så det er ikke noe sårt som ligger i det. Det er nok noe utenforliggende som gjør at vi vil fokusere på kampen.

DEN GANG DA: Erling Moe (t.v.) og Kjetil Rekdal sammen med daværende Discovery-reporter Gunnhild Toldnes da Molde vant seriegull i 2019.

I podkasten innrømmer Molde-trener Erling Moe at han har kost seg med stormen rundt Rosenborgs håndtering av situasjonen. I et intervju med Eurosport tidligere i uken, uttalte han at Rosenborg har blitt en «Twitter-klubb». arrow-outward-link

Nå benytter han anledningen til å komme med enda et stikk i retning Rosenborgs klubbledelse.

– Ja, jeg har vel det. Det ville ikke vært noen sak om ledelsen i RBK ikke hadde håndtert dette på en meget klønete måte, er Moes respons.

Molde tar i mot Rosenborg på Aker stadion søndag klokken 19.00.