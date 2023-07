Marerittstarten verst på 46 år: – Som gammel spiller smerter det

13 kamper er spilt og Rosenborg har ikke sett dårligere ut siden forrige gang laget rykket ned. Kan historien gjenta seg?

TUNG START: Svein Maalen har to tap på sine to kamper som Rosenborg-trener. Her sammen med Olaus Skarsem etter 0–1-nederlaget i Aalesund. Vis mer





– Som gammel Rosenborg-spiller smerter det, sier Sigurd Rushfeldt, RBKs tidligere storscorer – og nåværende assistenttrener for Tromsø. Han synes hele situasjonen er trist.

– Jeg følger jo godt med og tror de sliter med identiteten og kanskje litt for tynn spillerstall. De mistet mange bra spillere i fjor, og det tror jeg de merker godt.

STORHETSTIDEN: Harald Brattbakk, Bent Skammelsrud og Sigurd Rushfeldt etter at Rosenborg slo Brann 6–2 foran 19.000 tilskuere på Brann Stadion i 2001. Vis mer

RBK har 13 poeng, den dårligste poengfangsten etter 13 kamper siden tre poeng for seier ble innført i 1987. Om vi regner om fra to til tre poeng for seier i tidligere sesonger, må vi tilbake til 1977 for å finne en verre fasit.

Det var altså året RBK sist rykket ned fra den øverste divisjonen (se faktaboks).

Fakta RBKs skrekktall 13 poeng på 13 kamper er Rosenborgs dårligste poengfangst siden tre poeng for seier ble innført i 1987.

Om vi regner om fra to til tre poeng for seier i tidligere sesonger, må vi tilbake til nedrykkssesongen 1977.

I 1977 sto RBK med én seier, to uavgjort og ti tap etter 13 kamper, fem poeng etter nåværende regnemåte. RBK endte helt sist.

Nå er laget på 12. plass. Siden opprykket i 1978, har RBK kun tre ganger endt utenfor topp seks: I 1983, 1986 og 2005. Sluttplasseringene de årene var henholdsvis 7-8-7. Vis mer

Etter at Kjetil Rekdal fikk sparken har erstatteren Svein Maalen to tap på to forsøk. RBK er helt nede på 12. plass, uhørtlangt nede for den trønderske storklubben. RBK har aldri endt dårligere enn nummer åtte siden opprykket i 1978.

Søndag er det hjemmekamp mot Lillestrøm, deretter følger Tromsø (h), Strømsgodset (b) og Odd (h) i juli.

Sigurd Rushfeldt mener at Rosenborg fortsatt har det største potensialet i Norge.

– Men så lenge resultatene ikke kommer, må spillerne være forberedt på at det vil være et enormt press utenfra. Det må de klare å stå i for å snu denne dårlige trenden.

– Et nedrykk ville vært helt krise, men jeg tror ikke det blir tilfelle. Nå må de bygge en god spillerstall. Klubben må finne de riktige trenerne og spillerne, finne tilbake til den rette identiteten.

FLAGGET UT: Kjetil Rekdal måtte gå etter den elendige sesongåpningen. Vis mer

Les også Vil ha endring etter stjerneforfall: – Noe vi bør se på

En annen tidligere RBK-spiller, Vidar Riseth, mener spillerstallen mangler typer som «tar tak».

– Jeg ser ingen ledertyper. Spillerne må blø for drakten. De har ingen som går foran og faktisk setter standarden, som også krever mer av de andre spillerne. Jeg føler utfra de siste kampene at det blir for snilt, rett og slett.

Han setter spørsmålstegn ved de ulike spillerkjøpene som har blitt gjort.

SLO VALENCIA: Vidar Riseth gir Rosenborg ledelsen 2–0 hjemme mot Valencia i Champions League i 2007. Til høyre Steffen Iversen, til venstre Roar Strand. Vis mer

– For meg ser det ut som at de har valgt kvantitet ovenfor kvalitet. Jeg ønsker ikke å henge ut noen, men mener at klubben og de som har ansvaret generelt ikke har klart å hente typer som har som har de egenskapene som trengs.

Når det kommer til et mulig nedrykk, utelukker han ingenting.

– Jeg er bekymret, rett og slett. Sånn som de spiller nå må de være forsiktige. Jeg tror ikke det skjer, men det er farlig å tro at ting ikke kan skje. Det så man med Brann tilbake i 2021-sesongen.

Otto Ulseth, journalist i Trondheim-avisa Nidaros, tidligere Tromsø-trener og Drillo-assistent, mener at laget lider av at de mangler en sentral midtbanespiller og kantspillere med god nok kvalitet.

– De har havnet på feil spor og gått i feil retning en lengre periode, og det viser seg tydelig på resultatene. Jeg ser det som skjer nå som et forsøk på å rette opp det, og mener de er på riktig vei, selv om de har en lang vei igjen.

– Rosenborg burde vært på nivå på med Molde og Bodø/Glimt. Det er trist for norsk fotball at de ikke er på toppen og kan være med å kjempe ute i Europa, sier Ulseth som tror spillerne er preget av mye støy rundt klubben og at det skal lite til før det ramler sammen på banen.

IKKE BEKYMRET: Otto Ulseth var tidligere assistenttrener for Iraks fotballandslag under Egil «Drillo» Olsen. Her i Tromsø i 2005. Vis mer

– Når laget er bra, ser alle ut som en million, men med en gang det butter litt imot ser alle litt tafatte ut. Så har det buttet litt vel mye imot den siste tiden, og de sliter med å komme seg opp igjen.

Han er ikke like bekymret for nedrykk og mener at trenden har vært positiv i de siste kampene.

– De har over en halv sesong igjen og jeg synes de har hatt stor fremgang de siste kampene. Hvis de fortsetter sånn, kommer de til å være langt unna nedrykk.

Nestleder i Kjernen, Inge Morten Braa, sier at supporterne er fornøyde med endringene som har blitt gjort i klubben den siste tiden, og at de håper at resultatene snart vil snu.

– Vi ville ha trenerteamet fjernet og det har vi fått. Det er vi veldig fornøyde med. Så er det selvsagt andre prosesser det må tas tak i, men nå vil vi gi de nye tid.

Braa er enig i frasen om at «ingen lag er for gode til å rykke ned», men kan garantere at supporterne vil gjøre det de kan for at det ikke skal skje.

– Rosenborg har vår fulle støtte uansett, at det koker over for enkelte må vi tåle, men vi må støtte laget uansett. Ingen skal tvile på det.