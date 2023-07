Slik reagerer Fotball-Norge på sjokkovergangen til Geir Bakke: – Man blir lamslått

Geir Bakkes (53) overgang fra Lillestrøm til Vålerenga tok «alle» på sengen. Lillestrøms trenerlegende Ivar Hoff (75) sier han er lamslått.

OVERRASKET: Ivar Hoff har vært spiller, styremedlem, oppmann og trener i Lillestrøm. Han svært overrasket over overgangen til Geir Bakke. Vis mer







– Lillestrøm fikk den rett i trynet. Man blir lamslått, rett og slett. Man så opp til Geir Bakke som et stort, flott menneske. Jeg vet at han fikk godt betalt i Lillestrøm, og da har han vel fått tredoblet i Vålerenga. Det er bare antagelser.

Det svarer Ivar Hoff på spørsmål om hva han tror de på Åråsen føler nå etter det som må beskrives om en av tidenes sjokkoverganger i norsk fotball.

Ifølge VGs opplysninger må Vålerenga ut med flere millioner for å kjøpe fri Bakke. Treneren hadde en kontrakt ut 2027 med gultrøyene.

SJOKKOVERGANG: Geir Bakke går fra Lillestrøm til Vålerenga. Vis mer

– Hvor stort er det at en hovedtrener går fra Lillestrøm til Vålerenga?

– Det er ikke noe som overrasker mer i fotballen. Man blir vekket i nuet, men det er ingenting som er overraskende lengre, sier Hoff.

– Dette kan vel neppe ha vært ønsket til de øverste lederne på Åråsen?

– Han har gjort det ekstremt bra. Er du gæren? Han har løftet dem fra et nedrykkslag i Eliteserien, via OBOS-ligaen, til et sterkt og stabilt lag i Eliteserien. Hele Norge ser på Lillestrøm på en annen måte enn før og det er takket være Geir Bakke, sier Hoff.

Og hos Klanen, Vålerengas uavhengige supporterklubb, er de positive.

– Umiddelbart tenker jeg at det er en veldig bra greie. Geir Bakke er en Vålerenga-mann, og var en viktig ressurs under Rekdals tid. Den gang fikk han mindre kred enn han fortjente, og nå har han sjansen til å bevise seg som hovedtrener i Vålerenga, sier talsperson Christian Arentz til VG.

Arentz påpeker at Vålerenga ikke har bekreftet nyheten selv ennå.

Fakta Dette er fotballtreneren Geir Bakke Alder: 53 år (23. oktober 1969)

Fra Rælingen

Klubber som trener: Skjetten (1998-99), Vålerenga (assistent, 1999-2005), Moss (2006-08), Stabæk (assistent, 2009-11), Kristiansund (2012-13), Molde (assistent, 2014), Sarpsborg (2015-19), Lillestrøm (2020-23), Vålerenga (2023-)

Meritter som trener, Sarpsborg: Seriebronse (2017), gruppespill i Europaligaen (2018), tapende cupfinalist (2015, 2017)

Lillestrøm: Opprykk til Eliteserien (2020), to fjerdeplasser (2021 og 2022) og tapende cupfinalist (2022/23)

Kåret til årets trener i 2017 av Norsk Fotballtrenerforening.

Posisjon som spiller: Forsvarer

Klubber som spiller: Strømmen (1987-90 og 1992), Bærum (1991), Kongsvinger (1993-94), Stabæk (1995–97)

Aktuell: Forlater jobben som hovedtrener i Lillestrøm for å ta over Vålerenga. Kilde: NTB. Vis mer

– Hvordan føles det å hente treneren til Lillestrøm?

– Det er bare ekstra moro, det. Det er en VIF-mann som har surret bort noen år der borte, og nå kommer han hjem for å bevise at han kan lykkes med Vålerenga, sier Arentz.

– Hvis det stemmer at Geir Bakke er klar, er det absolutt en av de beste kandidatene vi kunne fått med norsk pass, legger han til.

COMEBACK: Geir Bakke har bakgrunn som assistenttrener for Vålerenga. Her i 2001. Vis mer

Vålerenga-helten Vidar Davidsen visste ikke om sjokkovergangen da VG slo på tråden. Også han er positiv:

– Det var veldig overraskende for meg. Geir har gjort en god jobb omkring og er et spennende valg for Vålerenga, sier Davidsen til VG.

– Det er vanskelig å si hva Vålerenga tenker, det blir spennende å høre. Han har et bra renommé, både fra Sarpsborg og Lillestrøm. Han har stått for fotball i LSK som har vært annerledes enn hva Vålerenga har når det kommer til type fotball de spiller, spillertyper og så videre. Det blir spennende å se hvordan han tenker å forme laget i Vålerenga, fortsetter han.

Vidar Riseth, som har spilt for Lillestrøm og vært innom som trener i Vålerenga, kaller det «en veldig god signering for Vålerenga, men et stort tap for LSK».

Han og Bakke spilte sammen i Kongsvinger.

– Jeg visste ingenting: Han går fra største rivalen og over til den andre. Jeg tror det er mange som er blitt overrasket over denne nyheten. Man ser hva han har fått til i Lillestrøm, der han snudde skuten. Det har jeg stor tro på at han kommer til å gjøre med Vålerenga også, sier Riseth.