Én mann, to middager og syv kilos vektøkning

Puerto Banus (BT): Her spiser Ruben Kristiansen (35) seg klar for en sesong med sterkere motstand på menyen.

Spissene i Eliteserien kan fort gape over for mye hvis de våger seg på en duell med en stadig sterkere Ruben Kristiansen.

31.01.2023 05:59 Oppdatert 31.01.2023 07:00

Han har havet i ryggen og cæsarsalat foran seg, Ruben Kristiansen.

En raus porsjon av det siste passer perfekt for det nye prosjektet til Branns eldste spiller. Kristiansen har levd et fotballiv som venstreback. Så ble han midtstopper, for det var der treneren trengte ham.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn