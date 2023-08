Spansk avis: Ansu Fati har bestemt seg for Tottenham

Barcelonas skadeplagede stjerneskudd, Ansu Fati (20), har bestemt seg for å forlate Camp Nou og reise til London og Tottenham.

Publisert: 30.08.2023 18:50 Oppdatert: 30.08.2023 19:01

Det melder den spanske avisen Mundo Deportivo.

Tidligere onsdag ble det kjent at Tottenham og Barcelona var i forhandlinger om en låneavtale for 20-åringen.

Fatis far skal ha hatt et ønske om at sønnen ville gå til Sevilla, men ifølge avisen skal Fati selv ha fortalt La Liga-rivalen at han velger Tottenham.