Skjebnekamp for Solbakkens landslag: – Tap kan bli starten på slutten

Ekspertene forventer at Norge vinner mot Georgia tirsdag. Om ikke, kan det fort se mørkt ut for landslagssjef Ståle Solbakken.

I FOKUS: Tirsdagens EM-kvalifisering vil rette fokuset mot Solbakkens sportslige resultater på landslaget, mener eksperter. Her fra mandagens trening på Ullevaal stadion. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 18:37

Det mener Birger Løfaldli, sportskommentator i Adresseavisen.

– Det har ikke vært særlig til diskusjon rundt posisjonen til Ståle Solbakken ennå, men den vil starte ved et tap i dag. Det kan bli starten på slutten, slik jeg ser det, sier Løfaldli til VG.

Kommentatoren er tydelig på at Norge bør vinne mot Georgia i EM-kvalifiseringen på Ullevaal stadion tirsdag.

Norge står med fire poeng på fire kamper, og ligger per dags dato bak Skottland og Spania på tabellen. To lag går videre.

– Hvorfor har det ikke vært særlig til diskusjon rundt ham?

– Han har jo levert på veldig mange områder, men levert svakt på resultater. Men måten han snakker på og engasjerer seg i ulike saker, gir ham mye «goodwill». Det er fortjent det, og det gir landslaget mye «goodwill», så tålmodigheten har vært litt større enn om han hadde vært en annen type trener, sier Løfaldli.

I BAKGRUNNEN: Solbakken har enn så lenge skapt lite diskusjon rundt hans sportslige resultater. Her følger han med på Erling Braut Haaland og co., fra tirsdagens trening på Ullevaal stadion. Vis mer

Om det ikke blir seier, mener kommentatoren at fokuset rettes mot Solbakkens sportslige resultater.

– Til slutt er det resultater dette handler om, og Norge må komme seg til et sluttspill. Og spesielt med det laget og de stjernespillerne Norge har nå. Derfor er han avhengig av resultater i høst, selv om det ikke nødvendigvis vil føre Norge til et EM, sier han og fortsetter:

– Det er et gedigent mageplask om det ikke blir seier i morgen, spesielt etter det som har skjedd så langt i kvalifiseringen.

KLAR I TALEN: Adressas sportskommentator, Birger Løfaldli. Vis mer

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt tror derimot ikke at et tap mot Georgia vil ha umiddelbar betydning for Solbakken og hans prosjekt.

– Men følelsen av at han så langt har vært best på pressekonferanser i sin tid som landslagssjef vil ytterligere forsterkes, skriver Saltvedt til VG.

Kommentatoren mener at Solbakken har skapt tro, men at den i seg selv hverken flytter fjell eller Norge i retning Tyskland og EM neste år.

– Solbakkens Norge har aldri prestert når det teller som mest. Og hvis denne trenden fortsetter allerede på tirsdag, vil det bli en høst for selvransakelse i stedet for ny optimisme, skriver han videre.

Han trekker frem ett ledd som er årsaken til de svake resultatene.

– Landslagsledelsen har overhodet ikke klart å knekke koden for å skape et fungerende forsvar på landslaget, og det er dette som kan ende med å avslutte EM-drømmen mye tidligere enn man hadde håpet og forventet.

Til tross for et eventuelt tap mot Georgia, mener kommentatoren at rollen ikke er truet.

– President Klaveness og hennes styre har forlenget kontrakten hans frem til 2026, så risikoen for at han ikke skal fortsette i jobben er fortsatt minimal, hvis han ikke mot formodning skulle bestemme seg for at han selv ikke vil mer.

SKAL VINNE: Ekspert Lars Tjærnås mener Norge skal vinne mot Georgia. Vis mer

Fotballekspert og kommentator i Aftenposten, Lars Tjærnås, mener at et eventuelt poengtap mot Georgia ikke vil true Solbakkens rolle som landslagssjef.

– Solbakken sin posisjon eller jobb avhenger ikke av tre poeng i dag, skriver Tjærnås til VG.

Likevel er fotballeksperten klar i talen:

– Det er en kamp Norge skal vinne. Punktum. Det er også en kamp der prestasjonen i tillegg bør være god, såpass mener jeg vi har lov til å forvente, selv om fotball aldri er automatisk.

Han mener det er viktig å se ting i perspektiv.

– Sånn sett står og faller ingenting av hans autoritet eller posisjon med den ene kampen. Men det er ingen tvil om at både Ståle selv og alle andre har klare forventninger til at vi må gjøre to ting: Vinne alle kamper mot lavere rangerte lag, og etter hvert stadig overraske, eller overprestere, slik at vi kan slå lag høyere rangert nå, skriver han videre.