Hegerberg-comeback i det blå: – Vanskelig å si noe i dag

Det er helt uvisst når Ada Hegerberg (27) kan være tilbake på fotballbanen etter sin siste skade. Hun skal gjennom nye undersøkelser i begynnelsen av januar.

FORTSATT SKADET: Ada Hegerberg har vært skadet siden denne kampen mot Belgia i september.

13 minutter siden

Det har vært stille rundt skadesituasjonen til Ada Hegerberg den siste tiden. I et intervju med avisen L'Equipe gir Lyon-trener Sonia Bompastor en sjelden oppdatering.

– Hegerberg må gjennom nye undersøkelser i begynnelsen av januar for at vi skal få en litt mer presis dato for når hun er tilbake. Det er vanskelig å si noe i dag, sier hun.

Dermed tar åpenbart den norske stjernespissens skade rehabilitering atskillig lengre tid enn først antatt. I begynnelsen av oktober opplyste Lyon at hun ville være ute i «flere uker til».

Hegerberg ble hjulpet av banen med en skade i beinet i VM-kvalifiseringskampen mot Belgia 2. september. Dagen etter meldte Norges Fotballforbund at røntgenundersøkelsen avkreftet frykten for brudd, men at hun var uaktuell for ytterligere spill den nærmeste tiden.

27-åringen har ikke vært i Lyon-troppen siden.