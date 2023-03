Mareritt-kveld for Norge: McTominay scoret to da Skottland slo Spania

(Skottland–Spania 2–0) Scott McTominay (26) sørget for at tirsdagskvelden bare ble verre og verre for Norge.

28.03.2023 22:40 Oppdatert 28.03.2023 22:52

Mens Norge deppet etter at seieren glapp mot Georgia, så dundret Skottland i vei mot fotballgiganten Spania.

For mens Stefan Strandberg var forbannet etter norsk uavgjort, uten at han ville røpe hvorfor, så var det jubel, sang og glede i Glascow.

Og for en start Skottland har fått på veien mot EM i Tyskland neste sommer. Og for noen dager Scott McTominay har hatt.

HØYT OPPE: Scott McTominay senket Spania med to scoringer tirsdag, bak fortviler Yeremy Pino etter den første skotske nettkjenningen.

Skotten scoret to mot Kypros for noen dager siden, mot Spania brukte han bare syv minutter på å sette ballen i mål. Og seks minutter etter pause scoret Manchester United-stjernen for landet sitt igjen.

Det første målet kom etter et innlegg fra Liverpool-back og landslagskaptein Andy Robertson, ballen gikk forbi Spania-keeper Kepa Arrizabalaga på Hampden Park i Glascow og i mål.

En knapp time etter at Norge hadde spilt uavgjort 1–1 mot Georgia i Batumi, blåste dommeren i gang Skottland-Spania.

Og selv om Spania hadde ballen mest før pause, så hadde Skottland hjemmefansen i ryggen og fikk massivt med støttende brøl og sang. Ett minutt på overtid i 1. omgang hadde Lyndon Dykes en kjempesjanse, spissen fikk ballen servert over halve banen fra Andy Robertson. Med David Garcia i ryggen løper han mot det spanske målet, men avslutningen går like over mål:

NESTEN: Lyndon Dykes med en kjempesjanse mot Spania på overtid i 1. omgang.

Men det var Scott McTominays kveld. Igjen. På halvspretten klinket McTominay til og satte ballen forbi Arrizabalaga.

Dette er første gang på 39 år Skottland slår Spania.

Etter to av sine åtte EM-kvalifiseringskamper har Skottland seks poeng, Norge har ett.

I Glascow blir det kanskje fest tirsdag kveld, mens i den norske leiren lover landslagskaptein Martin Ødegaard at han kommer til å slite med å få sove etter en gigantisk miss.

– Nattesøvnen blir ikke god. Det var tungt, sa Ødegaard til VG etter at han fortsatt står på to mål på 49 landskamper etter kjempemissen.

De to beste i hver kvalifiseringsgruppe går til EM neste år. Tyskland som vertsnasjon er forhåndskvalifisert, mens tre lag skal videre etter play off etter kvalifiseringen.

Norge og Skottland har mer eller mindre akkurat like mange innbyggere med rundt 5,5 millioner. Skottland er nummer 42 på FIFA-rankingen, mens Norge er på plassen bak. Men Skottland klarte å slå Spania.

GLAD GUTT: Scott McTominay jubler for scoring nummer to sammen med Kieran Tierney på Hampden Park i Glascow.

Norge spiller i kvalifiseringsgruppe A og møter Skottland på Ullevaal 17. juni, og Kypros tre dager senere.

Spania åpnet EM-kvalifiseringen med å slå Norge 3–0 lørdag, samme dag slo Skottland Kypros 3–0.

Skottland kvalifiserte seg til EM i 2021, men ble slått ut i gruppespillet. Spania tapte semifinalen mot Italia på straffer i forrige EM.

PS! Dommer Sandro Scharer måtte gi seg med skade i pausen og ble erstattet av fjerdedommer Lukas Fahndrich.

