Manchester Citys gullseremoni utsatt etter banestorming – så stjal Haaland showet

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Chelsea 1–0) Erling Braut Haaland (22) måtte vente litt ekstra på å få løfte pokalen. Men da han først fikk fatt i den, slapp han den ikke med det første.

STJAL SHOWET: Da Erling Braut Haaland fikk fatt i pokalen, slapp han den ikke med det første.

21.05.2023

Først en tre kvarter etter kampslutt fikk kaptein Ilkay Gündogan løfte trofeet over hodet. Fyrverkeri og konfetti smalt rundt spillerne, som spratt sjampanjen og omfavnet hverandre.

Erling Braut Haaland fikk etter hvert fatt i trofeet. Da nordmannen fikk tak i pokalen, stakk han av og løp triumferende rundt på Etihad-matten, mens lagkameratene sprutet sjampanje på ham.

Haaland er den fjerde nordmannen som vinner Premier League, etter Henning Berg, Ole Gunnar Solskjær og Ronny Johnsen.

– Vi har kjangs til å vinne «The Treble». Det har jeg lyst til. I kveld blir det full feiring av å ha vunnet Premier League, sier Haaland til Viaplay.

Manchester City har igjen to «betydningsløse» bortekamper mot Brighton og Brentford, før de skal spille FA-cupfinale mot Manchester United og Champions League-finale mot Inter.

Etter at toppscoreren hadde fått sin æresrunde, fortsatte han å stjele showet. Han hoppet opp og ned mens han slang på de lange armene sine. Supporterne sang navnene til både far og sønn Haaland.

– Det er helt fantastisk. Det er surrealistisk. Det å feire med fansen og se de glade ansiktene rundt omkring. Jeg har gledet meg til denne dagen så lenge. Endelig kom den, sier Haaland til Viaplay på indre bane.

– Jeg nyter det sammen med Erling. Jeg er misunnelig også. Jeg unner ham det, han har jobbet så hardt. Forhåpentligvis er det bare starten. Det her er utrolig kjekt, pappa Alfie, etter å ha fått medaljen rundt halsen og sjampanje servert av sønnen.

Senere feiret han sammen med familien og sine nærmeste. Hele gjengen samlet seg på podiet for et bilde.

Umiddelbart etter kampslutt måtte Erling Braut Haaland og de andre Manchester City-spillerne imidlertid forte seg i garderoben.

Speaker forsøkte å få publikum av, men til ingen nytte. Allerede ti minutter før kampslutt kom det en advarsel på storskjermen om at «banestorming ikke var tillatt under noen omstendigheter».

Heller ikke oppfordringen som kom etter kampslutt temmet City-fansen: «Vennligst forlat banen umiddelbart».

Etter hvert begynte folk å komme seg av gresset. Noen mente at enkelte brukte i overkant tid. De buet og ropte «off, off, off!» fra setene sine.

Et drøyt kvarter etter kampslutt var de fleste fjernet fra gressmatten. Det tok nesten 40 minutter før Erling Braut Haaland og de andre Manchester City-spillerne kom ut på gresset, anført av manager Pep Guardiola.

Selve kampen ble på sin side en ren transportetappe. Guardiola byttet ut ni av elleve spillere som slo Real Madrid i midtuken. Likevel lekte de seg tidvis mot et blodfattig og tannløst Chelsea-lag.

Frank Lampards gutter sto æresvakt da ligamester Manchester City entret sin egen hjemmebane før søndagens Premier League-match. Bortelaget fortsatte også å opptre som statister i den første omgangen. For til tross for at Chelsea har handlet for over åtte milliarder kroner under den nye eieren Todd Boehly, ble de tidvis rundspilt av «City-reservene» den første halvtimen.

Spillere som Sergio Gómez (22), Cole Palmer (21) og Rico Lewis (18) fikk sjansen fra start. Også storkjøpet Kalvin Phillips (27) fikk sin aller første kamp fra start i Premier League etter overgangen fra Leeds.

Den argentinske verdensmesteren Julián Álvarez hamret City i føringen før ti minutter var spilt. Manchester City trillet så ball i hatt med Chelsea at hjemmelagets supportere snudde ryggen til banen og hoppet opp og ned – en feiring som har fått kallenavnet «Poznan».

Riktignok var gjestene nære ved et par anledninger etter at de rundet halvtimen, men etter pause handlet det nok en gang først og fremst om Manchester City.

Chelsea hadde noen spake fremstøt, men de ble enten skutt utenfor eller reddet av Citys andrekeeper Stefan Ortega.

På benken satt det som kanskje være tidenes sterkeste i Premier League-sammenheng: Ederson, Ruben Dias, John Stones, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Ilkay Gündogan, Rodri, Bernardo Silva og Erling Braut Haaland.

Utover i kampen viste hjemmelaget sin styrke ved å bytte innpå stjernene i tur og orden. Forsvarsspilleren John Stones var førstemann ut litt før timen var spilt, mens Erling Braut Haaland kom inn med snaut tjue minutter igjen av ordinær tid – til stående applaus fra hjemmepublikumet.

Nordmannen stormet gjennom det passive Chelsea-forsvaret, og var nær å score allerede i sitt første minutt på banen:

Etter hvert fikk også Kevin De Bruyne, Rodri og Bernardo Silva spilletid i sesongens siste hjemmekamp.

Utover i kampen ble det nesten parodisk dødt på banen, mens City-fansen sang, feiret og koste seg på tribunen. De hoppet, danset og sang «campeones, campeones, olé, olé, olé!» til ære for seriemesterne.