Ajax-legende ferdig i klubben: – Ekstremt tøff periode

Etter 11 år i klubben er det slutt for den tidligere keeperkjempen Edwin van der Sar.

GIR SEG: Edwin van der Sar trer av som administerende direktør i Ajax.

30.05.2023 10:02 Oppdatert 30.05.2023 10:22

Det bekrefter Ajax på sine hjemmesider tirsdag.

– Vi har opplevd fantastiske ting sammen, men det har også vært en ekstremt tøff periode. Jeg føler for å ta litt avstand, få meg litt hvile, og gjøre andre ting, sier van der Sar og fortsetter:

– Det føles ikke bra å ta avgjørelser om fremtiden i denne fantastiske klubben i den kommende tiden. Derfor har jeg valgt å gi meg.

Han skal fremdeles fortsette i rollen som administerende direktør frem til 1. august for å sørge for å sørge for et godt overgangsvindu i sommer, skriver klubben.

Van der Sar har hatt rollen som administrerende direktør i den nederlandske storklubben siden 2016. I fire år før det var han en del av styret.

Den tidligere keeperen la opp som fotballspiller sommeren 2011 etter en suksessrik karriere, der han spilte for Ajax, Juventus, Fulham og Manchester United.

For det nederlanske lanslaget ble det hele 130 kamper.