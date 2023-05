Tøff oppgave for Marcus og Martinus: Bodø/Glimt i NM

Marcus og Martinus kunne glede seg over opprykk til 3.divisjon med sitt Mosjøen sist høst. Treneren innrømmer at mulighetene er minimale når selveste Bodø/Glimt er cupgjest denne uken.

TVILLINGDUO: Marcus og Martinus Gunnarsen er best kjent som artister - men er også habile fotballspillere. Torsdag får deres Mosjøen besøk av selveste Bodø/Glimt til første runde i NM.

23.05.2023 07:20

Jonas Alexander Bang har tvillingbrødrene Gunnarsen, best kjent fra musikken, i sin tropp når Mosjøen torsdag tar imot eliteseriens desiderte tabelltopp til 1. runde-kamp i NM.

– For meg og oss er de to vanlige spillere, sier trener Bang til VG om Marcus og Martinus.

– De er likestilt med alle andre i troppen. Det er helt normale gutter som er interessert i fotball og musikk. Ingen snur seg etter dem i Mosjøen. Men når du kommer ut av kommunen og ut av distriktet, så er de to verdenskjente mennesker.

Bang forteller at Marcus er den av de to 21-åringene som har spilt mest fra start denne sesongen.

– Marcus spiller kant, mens Martinus spiller back eller kant. Begge er i troppen til Bodø/Glimt-kampen.

Marcus Gunnarsen har totalt 31 kamper og imponerende 27 mål for Mosjøens A-lag i 2021, 2022 og 2023. Bror Martinus, som altså har en mer defensiv rolle, står med 33 kamper og to mål.

Jonas Alexander Bang forteller om stor interesse i Mosjøen-området foran møtet med Bodø/Glimt.

– Vi har jobbet lenge og målrettet for å være der vi er nå og ble kronet med opprykk til 3. divisjon sist høst.

– Er det mulig å slå Bodø/Glimt?

– Norges beste mot et 3. divisjonslag ... sjansen er nok relativt liten! Men det er en stor opplevelse og et høydepunkt for klubben vår, for byen og menneskene her å få møte et Glimt på sin høyeste topp i historien. Vi gleder oss veldig til det.

– Må Marcus og Martinus ha spesialbehandling fordi de ofte er bortreist og ikke kan trene?

– De er som alle andre. Det er ikke alle som kan være med på alt på grunn av jobb og familie. De to må være en del på farten og borte, men de har verken høyest eller lavest treningsoppmøte. Det er to gutter som prøver å være tilgjengelige og trene godt når de er her. De trener også i Stockholm med en klubb vi har samarbeidsavtale med der. Så de er godt ivaretatt når de er på farten. De trener også veldig godt på egen hånd.