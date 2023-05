Rekdal må forklare seg for styret etter Rosenborg-tap – «Kjernen» mener treneren bør fjernes

BERGEN (VG) (Brann-Rosenborg 3–1) Branns Bård Finne herjet og forverret Rosenborg-krisen. Nå må trener Kjetil Rekdal forklare seg overfor styret, mens «Kjernen» mener at treneren bør være ferdig i klubben.

Etter to mål og én målgivende fra Finne, har Rosenborg to seire på ni ligakamper og er nummer elleve i Eliteserien.

Overfor Adresseavisen sier styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, at Rekdal og assistent Geir Frigård skal delta på onsdagens styremøte.

– For å snakke litt om hvor vi er, og hvor utfordringene er. Vi står i dette, men har selvsagt en forventning om at det skal løsne, forklarer styrelederen til Adressa, som påpeker at det ikke er noe drama.

Tonen er imidlertid annen hos supportergruppen Kjernen:

«9 poeng på 9 kamper. Samme som Lillestrøm hadde i 2019. Det er nedrykkstempo, og vi forventer derfor at styret handler. Kjetil Rekdal og Geir Frigård bør nå være ferdige som hovedtrenere i RBK», skriver Kjernen i en uttalelse mandag.

Overfor VG forteller Bjørn Skar – talsperson i Kjernen – at styret mener Svein Maalen bør overta trenerjobben. Maalen jobber i akademiet til trønderne og har tidligere vært Ranheim-trener.

– Er dere et bunnlag nå? spurte VG Kjetil Rekdal før Kjernens uttalelse kom.

– Jeg snakker ikke om tabellen etter ni runder. Det har skjedd før at lag har utviklet seg og klatret fort på tabellen gjennom sesongen, svarer Rekdal.

VG har uten hell forsøkt å komme i kontakt med Rekdal etter kravene fra supportergruppen.

Mens det er bekmørkt i Trondheim, går det på skinner i Bergen.

Serietoer Brann og trener Eirik Horneland fikk likevel god motstand utover i kampen.

– Vi henger og blør der på 2-1. Da kjenner vi det på kroppen at det er ubehagelig, sier Horneland til VG.

Han fikk likevel se sin spissjuvel Finne sette inn en forløsende 3-1-scoring helt på tampen.

Horneland smiler, men han var langt unna å gjøre dét de siste 20 minuttene.

Brann-trener Eirik Horneland.

For selv på stillingen 2-0 med støtten fra et massivt hjemmepublikum i ryggen, klarte høytflygende Brann å gjøre kampen mot Rosenborg spennende.

Trønderne yppet seg stort da det så som mørkest ut. Blant annet to enorme sjanser og et straffemål.

– Det synes jeg var helt jævlig, beskriver Horneland.

– Annenomgangen er helt annerledes, da synes jeg vi i perioder er på et høyt nivå, sier Rekdal til VG.

Rosenborg produserte enorme sjanser, men klarte bare å redusere én gang ved kaptein Markus Henriksen.

Kapteinen reduserte etter at Rosenborg fikk ta et straffespark på nytt. Brann-keeper Mathias Dyngeland var for langt ute fra streken da Kristall Ingason bommet fra elleve meter.

Rekdal skiftet så straffeskytter til Markus Henriksen:

– Kristall er en veldig normalt treffsikker straffeskytter, jeg ville ikke ha den risikoen at han skulle bomme en gang til. Det kunne satt spor for fremtiden, sier Rekdal.

REDDET: Mathias Dyngeland reddet straffesparket til Kristall Ingason, men RBK fikk ny sjanse siden Dyngeland hadde ikke minst én nødvendig fot bak målstreken.

Tross en god annenomgang: Trønderne fikk ikke med seg noe i en kamp der de aller helst skulle slå tilbake.

Kampen var et snaut kvarter gammel da vertene fikk sitt fortjente ledermål og det var ingen overraskelse at Bård Finne sto for det.

Brann-spissen var involvert i et glitrende Brann-angrep som han selv fikk æren av å avslutte i mål.

I det 51. minutt satte hjemmelaget fart på en kontring. Finne fant Blomberg ute til høyre. Han fyrte av fra spiss vinkel og en ellers god André Hansen slapp inn enkelt.

Der de fleste så for seg at vertene skulle kontrollere inn en trygg seier, skjedde i stedet det motsatte.

Edvard Tagseth fikk en stor mulighet, mens Markus Henriksen smalt ballen i stolpen.

Så kom den omdiskuterte straffesituasjonen i det 70. minutt, som gjorde at trønderne fikk blod på tann.

Kampen endret karakter og Brann slet med å dominere kampen.

Men utligningen uteble.

Brann fikk i stedet enorme kontringsrom. Det utnyttet vertene like før slutt og Finne avsluttet det som ble en drømmekveld for både hans og Branns del.