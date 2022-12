Berg Hestad ferdig i Molde: Blir Magne Hoseths assistent på Færøyene

I en årrekke har mannen med flest kamper på eliteserienivå i Norge (473), Daniel Berg Hestad (47), vært trener for Molde 2. Nå har han bestemt seg for å følge sin tidligere lagkamerat Magne Hoseth.

GULLDUO: Daniel berg Hestad (t.v.) og Magne Hoseth (t.h.) feirer det historiske seriegullet i 2011. Det var klubbens første på 100 år.

Daniel Nerli Gussiås, VG

13. des. 2022 14:06 Sist oppdatert nå nettopp

Dermed forlater Daniel Berg Hestad moderklubben etter et helt liv i blåhvitt, så vidt avbrutt av en og en halv sesong i nederlandske Heerenveen i 2005.

Berg Hestad spilte sin første kamp for Moldes A-lag i 1993. Han la opp i 2016, hvor han av VG-kommentator Knut Espen Sveagaarden ble omtalt som en av de aller største i norsk fotball.

Tidligere i vinter ble mangeårige midtbanekompanjong, Magne Hoseth, som har vært assistenttrener under Christian Michelsen i Kristiansund i Eliteserien, klar som hovedtrener for klubben KI Klaksvik. Berg Hestad blir nå Hoseths assistent.

– Etter at Magne ble ansatt som hovedtrener var han rask med å spørre meg om jeg ville bli med. Jeg har brukt lang tid på å svare han. For det har ikke vært en enkel avgjørelse. Jeg reiser like over nyttår. Jeg tviler på at jeg hadde dratt dit hvis det ikke var Magne Hoseth som var hovedtrener, sier Berg Hestad om ansettelsen til Romsdals Budstikke.

I denne omgang dreier det seg om ett års permisjon fra Molde Fotballklubb for Daniel Berg Hestad.

HOVEDTRENER: Magne Hoseth. Her fra tiden i KBK.

Det melder klubben på egne hjemmesider. Det var lokalavisen Romsdals Budstikke som omtalte saken først i Norge.

Berg Hestad har ledet Moldes G19-lag til fem NM-gull de siste årene. Sammen vant de to seriegull for Molde i 2011, 2012 og 2014. De har også cupgull fra 2013 og 2014 å skimte med.

Det er store endringer på gang i Molde om dagen. I forrige uke ble det klart at administrerende direktør Ole Erik Stavrum forlater jobben til sommeren. Assistenttrener Børre Steenslid, som hadde vært i klubben i tolv år, fikk ikke fortsette etter jubelsesongen.