Adressa: André Hansen gir seg på landslaget

Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter at Rosenborg-keeper André Hansen (32) har spilt sin siste kamp for det norske landslaget.

FERDIG: André Hansen gir seg på landslaget. Han har 11 landskamper for Norge.

31. okt. 2022 12:25 Sist oppdatert nå nettopp

Det opplyser landslagssjefen til Adresseavisen i en SMS. arrow-outward-link

– Jeg har hatt fin dialog med Ståle og kunne ha vært med videre. Men avgjørelsen er tatt. Og den er definitiv, bekrefter Hansen arrow-outward-link overfor avisen arrow-outward-link .

Keeperen sier det er ingen enkel avgjørelse.

– Å spille på landslaget er den ultimate drømmen. Men det som trumfer alt, er at datteren min straks blir seks år. Jeg har vært veldig mye på reisefot i alle hennes leveår, borte fra samboer og datter. De årene får jeg ikke igjen, sier Hansen.

32-åringen fikk sin landslagsdebut i 2013 av Egil «Drillo» Olsen mot Nord-Makedonia. Ni år senere står han oppført med 11 kamper med flagget på brystet – med 9–0-seieren over Armenia i mars som den siste.

DUO: Keepertrener Frode Grodås (t.v.) må finne en erstatter for André Hansen, etter at sistnevnte gir seg på landslaget.

VG spurte Hansen om landslagsfremtiden arrow-outward-link etter at Rosenborg tapte 2–1 mot Molde for en drøy uke siden. Da sa at han er utrolig privilegert som får være en del av landslaget.

– Jeg har vært med veldig lenge nå, men på et eller annet tidspunkt er det en tid for alt. Særlig når man etablerer med familie og sånne ting. Da blir det en prioriteringssak. Det nærmer seg det uttaket, så jeg skal få ta en vurdering på det etter hvert, sa Hansen til VG.

Landslagets keepertrener Frode Grodås uttalte til VG etter kampen mellom Molde og Rosenborg at han ønsket å ha Hansen med videre på landslaget.

– Vi har snakket om fremtiden hans, ja. Vi håper selvsagt at han vil være med videre. Vi trenger alle de gode keepere vi har. Vi kommer til å holde dialogen videre inn mot uttaket, sa Grodås til VG.