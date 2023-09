Billettene til seriefinalen rives bort i rekordfart

– Det er ingen grunn til å vente med å kjøpe billett, sier Viking.

Vikings hjemmekamp mot Rosenborg 3. desember kommer til å bli utsolgt om ikke lenge. Vis mer

Publisert: 19.09.2023 11:41

SR-BANK ARENA: To og en halv måned før Vikings seriefinale hjemme mot Rosenborg, går billettsalget så det synger.

Det er allerede solgt over 7000 billetter, og kampen ligger an til å bli utsolgt lenge før det nærmer seg sesongens siste kamp. Og ennå er ikke alt åpnet for salg til denne kampen.