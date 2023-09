Selnæs tilbake i RBK: – Ville ikke byttet karrieren min mot noe som helst

TRONDHEIM (VG) De siste årene har Ole Selnæs tjent store penger, unngått media og vært utenfor landslagstroppen. Nå kommer han tilbake til Rosenborg for å få favorittklubben på rett kjøl.

TRØNDERTRIO: Ole Selnæs ser tilbake på egen karriere med stolthet. Her fra en landslagssamling med trønderkompisene Alexander Sørloth og Jonas Svensson. Vis mer

Publisert: 17.09.2023 14:04

– Det har vært mye, men jeg klager ikke. Det er artig.

Ole Selnæs smiler. Han tar av seg boblejakken som blir overflødig i sola som steker utenfor Brakka BrakkaRosenborgs legendariske klubbhus. Ligger like ved hjemmearenaen Lerkendal. .

Etter åtte år utenlands er han tilbake der det hele startet. Det var i Rosenborg han ble landslagsspiller og fikk interesse fra en hel haug med utenlandske klubber.

Karrieren har tatt ham til Frankrike FrankrikeSpilte for Saint Etienne fra 2016 til 2019, Kina KinaSpilte for Shenzhen fra 2019 til juni 2022. Utlånt til Heibei i 2021. og Sveits SveitsSpilte for FC Zürich hele forrige sesong. Kontrakten gikk ut i juni. .

Det er fire år siden han spilte sin siste landskamp. De siste årene har det blitt skrevet mer om pengene Selnæs har tjent, enn fotballen han har spilt.

Ikke helt den karriereveien mange hadde sett for seg for et av de største talentene i norsk fotball for ti år siden.

Selv er Selnæs strålende fornøyd.

– Jeg har opplevd mer enn jeg noen gang kunne drømt om. Både på og utenfor banen. Jeg hadde ikke byttet karrieren min mot noe som helst, egentlig. Jeg er kjempefornøyd med det som har vært. Så skal jeg jobbe for at det fortsetter. Jeg er bare 29 år, sier Selnæs.

PS! Søndag kan du se Selnæs tilbake i Rosenborg-drakten mot Bodø/Glimt. Kampen kan du følge i VG Live og starter klokken 17.00.

forrige











fullskjerm neste Ole Selnæs har ikke spilt for landslaget på fire år. Her fra 8–0-seieren mot San Marino i 2017. 1 av 5 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Han begrunner det slik:

– Da jeg var liten drømte jeg om å spille for og vinne noe med Rosenborg.

– Så drømmer man om å spille i utlandet. Da er det topp 5-ligaer man drømmer. Jeg føler jeg har bevist for meg selv at jeg har tatt det nivået. Jeg har spilt tre år for et topp 5-lag i Frankrike. Jeg følte meg veldig viktig der og som en bærebjelke mot slutten.

– I Kina har jeg opplevd ting som jeg kommer til å huske resten av livet. Det var en helt utrolig opplevelse å bo der.

HJEMME: Ole Selnæs tilbake etter åtte år i utlandet. Da passer det fint at sola skinner over Trondheim også midt i september. Vis mer

Før Selnæs gikk til Kina, skrev VG at Fulham hadde gitt bud på hundre millioner kroner. Derfor ble mange overrasket da Selnæs ikke havnet i en sportslig mer attraktiv liga.

– Jeg har hørt litt om det at jeg hadde andre muligheter, men det stemmer ikke. Det har aldri vært noen som har vært enig med Saint Etienne. Valget jeg hadde var å gå til Kina eller å bli i Saint Etienne.

Han vil ikke snakke for mye om pengene han har tjent. Tvisten med Shenzen som havnet hos Fifa har han ingen kommentar til. Ei heller hvor mye penger han har tjent.

– Jeg mener økonomi er en privatsak. Jeg synes det er en uting at folk henger seg opp i det.

Samtidig er han klar på at penger var en sentral del av at han dro til Kina.

– Det var jo en økonomisk deal som sikret meg og barna mine. Det er jo ikke noe hemmelighet at det var økonomisk gunstig å spille i Kina. Jeg har lært meg at det er veldig mange folk som har mange meninger om fotball. Det må vi bare leve med, sier han.

Det er lenge siden man har sett eller hørt mye fra Ole Selnæs. En og annen podkast-variant har det blitt, men i det store og det hele har han takket nei til de aller fleste forespørsler.

Det i kontrast til en spiller som i mange år leverte friske uttalelser til media både som Rosenborg- og landslagsspiller.

– Jeg har konsekvent takket nei til alt av forespørsler. Det har vært et veldig bevisst valg. Jeg føler ofte at en fjær blir til en hel hønsefarm hvis du gir et intervju. Hvis du gir et intervju på 20 minutter der du sier alt rett, og så kommer du med et lite sleivspark så vet du at det blir overskriften.

– Det er veldig ofte at det skal jages overskrifter og klikk. Så derfor synes jeg det har vært ganske komfortabelt å holde seg i bakgrunnen, sier Selnæs.

– Hvordan har du opplevd det som blir skrevet om deg da? For det blir vel skrevet uansett?

– Jo, men mye mindre. Til slutt, når du sier nei, så er det ingen som bryr seg lengre, sier Selnæs.

STJERNEMØTE: I Frankrike ble Ole Selnæs en sentral del av St. Etienne. Her fra et møte med PSG og Neymar i 2017. Vis mer

Han skjønner at folk kommer til å bry seg når han nå har kommet hjem. Han skjønner at han blir nødt til å gi bort anonymiteten mot det som er det virkelige målet:

Å ta Rosenborg tilbake til toppen.

– Det er det som er motivasjonen.

– Hva sier du til de som tviler på nivået ditt?

– Det får de bare gjøre. Hva skal jeg si? De får se på banen. Men på generelt grunnlag vet jeg ikke hvor mange som ser sveitsisk, kinesisk eller fransk fotball.

– Hva har vært problemet til Rosenborg?

– Jeg skal være forsiktig med å snakke for mye om det som har vært, uten at jeg har vært der selv. På generelt grunnlag så vil jeg si at de har vinglet litt. Kanskje har det ikke vært noen særlig rød tråd i det som har blitt gjort. Jeg føler og tror at noe helt annet er på gang nå. Det er derfor jeg har valgt å komme hit, sier Selnæs.

GAMMEL STORHET: Slik så det ut sist Ole Selnæs spilte i Rosenborg. Her feirer han scoring mot Odd sammen med Alexander Søderlund, Stefan Strandberg og Holmar Eyjolfsson. Vis mer

RBK er i disse dager i innspurten av et større strategiarbeid rundt klubbens sportslige satsing.

– Hadde Ole Selnæs vært RBK-spiller om Kjetil Rekdal var trener?

– Ingen kommentar.

– Ingen kommentar?

– Nei, det blir hypotetisk. Så det velger jeg ikke å kommentere.

Hovedpersonen selv sier det er en roligere versjon av Ole Selnæs som kommer hjem. Det å bli pappa har endret mye.

– Du får et annet syn på livet. Det blir rokert i hva som er viktig og ikke. Nå er det ungene som kommer først i alt man gjør. Jeg har nok blitt roligere. Så dommerne skal nok få slite litt mindre med meg enn sist, sier Selnæs med et smil.

PS. Selnæs sier han fortsatt er motivert for å spille på landslaget, men at han har ingen intensjoner om å snakke seg inn i troppen til Ståle Solbakken.

– Det er noe av det dummeste jeg ser når spillere prøver på det, sier han.