Dette er sannsynligheten for at Norge går til EM: – Har ikke råd til noe bananskall

Det norske landslaget fikk en skuffende start på EM-kvalifiseringen, og ferden mot første mesterskapssluttspill siden 2000 har fått en betydelig ripe i lakken. Norsk Regnesentral har undersøkt tallene på Norges sjanse for direkte kvalik.

SAMLET IGJEN: Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard før kampen mot Skottland.

Ett mål på to kamper, ett poeng og fjerdeplass i gruppe A. Det er fasit for Norge etter to av seks kamper i EM-kvalifiseringen.

Likevel er det ikke egne resultater som har gjort kvalifiseringen hakket mer komplisert for Norge. Skottland slo nemlig Spania, og topper gruppen før møtet med Norge.

Det gjør at Ståle Solbakkens menn bør slå skottene på Ullevaal lørdag kveld.

– Vi har ikke råd til noe bananskall nå, da blir det fryktelig vanskelig, sier tidligere landslagssjef Nils Johan Semb.

Før de to kommende kampene, den andre mot Kypros, har Norsk Regnesentral (NR) sett på Norges muligheter for å sikre seg billett til EM i Tyskland gjennom den ordinære kvalifiseringen. den ordinære kvalifiseringen.Det er bare førsteplass og andreplass i hver gruppe som gir direkte kvalifisering til EM.

Deres prognose viser at det er 26,2 prosent sannsynlighet for direkte kvalifisering. Det vil si sannsynligheten for førsteplass pluss sannsynligheten for annenplass.

– I det ligger risikoen for at hvis man avgir poeng mot Skottland, så skjønner man at sjansene er små. Jeg har klokkertro på seks poeng nå og da blir tallene vesentlig høyere. Det er vanskelig å si så tidlig, og man må gjøre opp status etter de to hjemmekampene nå, hevder Semb.

Slik ser oversikten over sannsynlighet per nasjon for hver av de ulike sluttplasseringene ut:

1. plass 2. plass 3. plass 4. plass 5. plass Skottland 43,0 % 29,8 % 17,2 % 8,2 % 1,8 % Spania 39,7 % 35,1 % 15,2 % 7,5 % 2,5 % Norge 9,1 % 17,1 % 30,8 % 27,2 % 15,8 % Georgia 6,1 % 12,4 % 22,6 % 31,9 % 27,0 % Kypros 2,1 % 5,6 % 14,2 % 25,2 % 52,9 %

Skottland (72,8 %) og Spania (74,8 %) er favoritter til å kvalifisere deg direkte.

«Vi har benyttet en statistisk modell som benytter resultater fra allerede spilte kamper og FIFA-rankingen til å beskrive det relative styrkeforholdet mellom lagene i Norge sin gruppe», sier seniorforsker ved NR, Torstein Fjeldstad.

På den offisielle FIFA-rankingen, sist oppdatert 6. april 2023, ligger Norge på 44. plass:

Fakta FIFA-ranking i gruppe A Spania – nummer 10 Skottland – 36 Norge – 44 Georgia – 77 Kypros – 111

Før kampene mot Spania og Georgia i mars lå Norge på 43. plass, og hadde Skottland rett foran seg på 42. Nå er gapet større.

– En nøkkel for å bli topp to blir kampen mot Skottland. Den er enormt viktig. Det kan godt hende man må vinne kampen mot Skottland. Man kan ikke si at man absolutt må vinne, men sannsynligheten er stor for det. Man får balanse i regnskapet med to seiere nå, sier Semb.

– Hvis det blir tap der, tror du alt håp er ute?

– Alt håp er ikke ute. Regnesentralens 26 prosent er ganske lavt etter to kamper, men med to hjemmeseiere nå vil den stige betraktelig. Man kan leve med uavgjort, men da betinger det at man må slå dem på bortebane i siste kamp. Så man bør, og nesten må, ha to seiere, spår Semb.

Fakta Norges gjenværende kvalikkamper 17. juni: Norge – Skottland (Ullevaal) 20. juni: Norge – Kypros (Ullevaal) 11. september: Norge – Georgia (Ullevaal) 12. oktober: Kypros – Norge (AEK Arena) 15. oktober: Norge – Spania (Ullevaal) 19. november: Skottland – Norge (Hampden Park)

«Modellen tar hensyn til en hjemmebanefordel, men ikke eventuell formutvikling og skader/karantener. Basert på denne modellen har vi spilt de resterende kampene i puljen 10.000 ganger og talt opp 10.000 tilhørende tabeller. Vi har deretter talt opp antallet ganger Norge kommer på førsteplass, annenplass osv.», forklarer Fjeldstad.

Semb var landslagssjef fra 1998 til 2003, og tok Norge til sitt første EM i 2000. Det var også sist gang de deltok i et mesterskap.

– Hvor stor skuffelse vil det være om Norge ikke klarer det denne gangen heller?

– Det vil være en ekstrem skuffelse for alle. Ikke minst for landslaget. Man har vært i posisjon til å klare det, og vært i play off, men ikke klart det på slutten når det gjelder som mest. Nå har man et lag med spillere som er helt på øverste verdensnivå. Vi har aldri hatt to så store stjerner som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Så det vil være en gedigen skuffelse. Det gjelder for alle. Forventningene til at denne gjengen skal klare det er store – naturlig nok, sier Semb.

En eventuell sjanse for kvalifisering via Nations League har NR ikke tatt høyde for. Der er sannsynligheten stor for at Norge får en plass i en playoff-semifinale, og deretter en eventuell finale der det skal spilles om EM-billett.

– Der har Norge har en bra sjanse, men det er vanskelig å si på nåværende tidspunkt. Oppsettet er avhengig av hvordan kvalik-gruppene ender opp, så det er veldig vanskelig å si. Sett på styrkeforhold er det sannsynlig at Norge får en «second chance», forklarer Semb.