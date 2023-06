NFF Oslo vil utestenge tre spillere etter fotballvold – klubb pålegges bot på 10.000 kroner

Fotballkretsen NFF Oslo har gitt pålegg til klubben som var involvert i en voldshendelse tidligere i vår. Der kommer det frem at kretsen vil utestenge spillere som var svært delaktige.

OFFER: Denne skaden skal en av spillerne ha fått etter at det for litt siden tok helt av etter en fotballkamp i Oslo.

I forrige uke sendte NFF Oslo ut et reaksjonsbrev til klubben som var delaktig i en voldshendelse som oppsto etter kampslutt.

VG kunne dele tidligere i juni at det oppsto hendelser der spillere ble sparket og slått mens de lå på bakken.

Tore Jarl Bråteng, daglig leder i NFF Oslo, bekrefter at vedtaket er gyldig da ankefristen er passert.

– Det er pålegg vi har ansett hensiktsmessige i det forebyggende arbeidet, og noe krets og idrettskrets ønsker å bidra til at etableres med et mål om at laget gis forutsetninger for å fullføre sesongen på en god måte, sier Bråteng til VG.

Daglig leder i NFF Oslo, Tore Jarl Bråteng.

I et av påleggene kommer det frem at NFF Oslo har funnet tre spillere svært delaktige i masseslagsmålet.

Alvorlighetsgraden av volden utøvd av samtlige tre spillere, utgjør at kretsen innstiller til en utestengelse som vil overstige kretsens maksimalgrense på tre måneder.

– Kretsen innstiller ikke på varighet, utover å angi at vi mener den bør være over vår grense som er maksimum tre måneder, utdyper Bråteng.

Saken sendes av den grunn til påtalenemnda for vurdering av straffesak.

I tillegg ilegges klubben poengtrekk på fire poeng, og får en bot på 10.000 kroner.

– Hva sier disse tiltakene om tilstanden i Oslo-fotballen?

– Fotballen i Oslo er som øvrige deler av lokalsamfunnet berørt av endringer innen frivillighet. Vi vet at tilstedeværelse av voksne er viktig for god tilrettelegging av aktivitet i trygge rammer for alle som deltar, sier Bråteng.

Han understreker at i mange klubber i Oslo er dette godt dekket og ivaretatt, men at det kan være utfordrende andre steder.

Derfor har kretsen vedtatt at den involverte klubben må stille med minimum fire voksenpersoner rundt laget til hver kamp, i tillegg til lagledelse og kampvert, for å sikre at sikkerheten til alle ivaretas.

– Vi ser både behov og nytte ved dette, og har som mål å være til hjelp for de klubber som har behov for slik bistand fra oss, sier han videre, og viser til at dette vil være et naturlig tilskudd til arbeidet innen Fair play, og en utvidelse av tiltaket med Trygghetsverter. Trygghetsverter. Et tiltak fra NFF Oslo. Unge voksne har blitt rekruttert og kurset i konflikthåndtering, og skal være til stede under kamper for å jobbe forebyggende før, under og etter kamp. De skal være synlige med gule vester.

– Hvordan skal dere håndheve dette?

– Vi skal gjennom god og tett dialog med klubb følge opp dette som en del av vårt utviklingsarbeid, sier Bråteng.

VG fikk forrige uke tilgang til brevet – her er resten av påleggene: