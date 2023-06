Medier: Bayern München fått bud avslått på Harry Kane

Bayern München har tirsdag levert et bud på Tottenhams storscorer Harry Kane (29), men det skal ha blitt avvist.

VG

27.06.2023 12:23 Oppdatert 27.06.2023 15:15

Det melder overgangsjournalist David Ornstein i The Athletic. Også Christian Falk, journalist i den tyske avisen Bild, skriver at Bayern har levert et bud på Kane.

Bild skriver videre at budet til den tyske storklubben er blitt avvist.

Kane scoret 30 ligamål denne sesongen i en ellers skuffende sesong sett med Tottenham-øyne. London-klubben havnet på en svak 8. plass.

29 år gamle Kane har tidligere denne sommeren blitt koblet til Manchester United, men interessen skal ha stilnet. Han har ett år igjen på kontrakten med Tottenham.